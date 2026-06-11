Shakira en el Mundial 2026: a qué hora canta y cómo será el show inaugural

Resumen para apurados
- Shakira encabezará la ceremonia inaugural del Mundial 2026 el 11 de junio en Ciudad de México, dando inicio al torneo futbolístico más importante del año.
- La cantante, que ya ensaya en México, compartirá escenario con J Balvin y Belinda. El torneo innovará con tres aperturas distintas en México, Canadá y EE. UU.
- Además de la apertura, Shakira cantará en el entretiempo de la final, consolidando su histórico vínculo con los mundiales bajo el formato de show norteamericano.
El Mundial 2026 no solo concentrará la atención de los fanáticos del fútbol. La ceremonia inaugural también promete convertirse en uno de los grandes eventos del año gracias a la presencia de reconocidos artistas internacionales, entre ellos Shakira, quien tendrá un papel destacado en la apertura de la Copa del Mundo.
En los días previos al comienzo del torneo, la cantante colombiana compartió imágenes de los ensayos que realiza junto a bailarines y parte de su equipo artístico. A través de sus redes sociales mostró algunos preparativos del espectáculo que presentará en Ciudad de México, donde se llevará a cabo la primera celebración oficial del campeonato.
Durante su estadía en territorio mexicano, además, publicó una fotografía de la Virgen de Guadalupe y mantuvo un encuentro con la cantante Belinda, otra de las figuras confirmadas para los festejos.
Cuándo se presenta Shakira en la inauguración del Mundial 2026
La artista colombiana actuará el 11 de junio en Ciudad de México, en el marco de la ceremonia inaugural organizada por la FIFA para dar comienzo al torneo.
El espectáculo está previsto para las 14.30, hora de Argentina, y reunirá a varios artistas de renombre internacional. Junto a Shakira también subirán al escenario Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Maná y Los Ángeles Azules.
La expectativa es alta, ya que la intérprete mantiene una estrecha relación con la historia reciente de los mundiales gracias a algunas de las canciones que marcaron distintas ediciones del torneo.
Un Mundial con tres ceremonias inaugurales
Una de las novedades más llamativas de la Copa del Mundo 2026 será la realización de tres eventos de apertura, uno en cada país anfitrión.
Tras la celebración en México, el 12 de junio Toronto recibirá una nueva ceremonia con la participación de Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara y otros artistas canadienses.
Ese mismo día, Los Ángeles será escenario de una tercera presentación musical que contará con figuras internacionales como Katy Perry y Anitta, entre otros invitados.
La propuesta busca reflejar el carácter multicultural de un Mundial que por primera vez se desarrollará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá.
También estará en la final
La presencia de Shakira en el torneo no se limitará a la inauguración. La cantante también fue confirmada para actuar durante el espectáculo del entretiempo de la final del Mundial 2026.
La decisión generó comentarios divididos entre algunos seguidores del fútbol, aunque responde a un formato cada vez más habitual en los grandes eventos deportivos organizados en Norteamérica, donde los shows musicales forman parte central de la experiencia para el público.
Con una agenda que incluye la apertura y el partido decisivo, Shakira volverá a estar asociada a una Copa del Mundo y será una de las grandes protagonistas fuera de la cancha.