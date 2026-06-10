Mundial 2026: el último baile de Messi, Cristiano, Neymar y las grandes leyendas de una era

Pero mientras las luces se apagan para algunos, otras comienzan a encenderse con fuerza. La Copa del Mundo 2026 será también el punto de partida para una nueva generación que ya asoma con protagonismo. El español Lamine Yamal, con su explosión precoz en el fútbol europeo, aparece como uno de los rostros del futuro inmediato. Desde Sudamérica, nombres como Nico Paz representan la renovación de una región históricamente protagonista.