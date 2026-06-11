Tarifas de plomería en junio 2026: cuánto cobran por visita, cambio de grifería y otros arreglos

Ante una pérdida de agua, una cañería rota o una destapación urgente, una de las primeras preguntas que surge es cuánto puede costar el servicio de un plomero. Sin embargo, a diferencia de otras actividades reguladas por convenios salariales, este oficio no cuenta con una tarifa única y los valores suelen variar según el tipo de trabajo y las condiciones en que debe realizarse.