Tarifas de plomería en junio 2026: cuánto cobran por visita, cambio de grifería y otros arreglos
Los servicios de plomería continúan ajustando sus valores en junio de 2026. Conocé cuánto cuesta una visita técnica, una destapación, el cambio de grifería o la instalación de sanitarios, según referencias del sector.
Resumen para apurados
- En junio de 2026, plataformas del sector en Argentina difundieron tarifas de referencia para plomería, que varían ampliamente ante la falta de un convenio salarial único.
- Los precios sugeridos de mano de obra oscilan entre $19.000 por visitas de diagnóstico y $109.000 por la colocación de bombas, en un rubro con escasez de nuevos profesionales.
- Se prevé que la dispersión de valores se mantenga, obligando a los usuarios a evaluar factores de costo final como la urgencia del servicio y la reputación del plomero.
Ante una pérdida de agua, una cañería rota o una destapación urgente, una de las primeras preguntas que surge es cuánto puede costar el servicio de un plomero. Sin embargo, a diferencia de otras actividades reguladas por convenios salariales, este oficio no cuenta con una tarifa única y los valores suelen variar según el tipo de trabajo y las condiciones en que debe realizarse.
La demanda constante de especialistas en reparaciones domiciliarias, sumada a la escasez de nuevos profesionales en el rubro, hace que los presupuestos puedan diferir considerablemente entre un prestador y otro.
Cuáles son los precios de referencia para los servicios de plomería
Durante junio de 2026, distintas plataformas especializadas en servicios para el hogar publicaron valores orientativos para algunos de los trabajos más frecuentes. Estas cifras corresponden únicamente a la mano de obra y pueden modificarse según la ubicación, la complejidad de la tarea o la urgencia del servicio.
Los precios de referencia son los siguientes:
- Visita de diagnóstico: entre $19.000 y $84.000.
- Instalación de bidet o inodoro: entre $27.000 y $50.000.
- Cambio de llave de paso: entre $31.000 y $48.000.
- Cambio de grifería: entre $30.000 y $50.000.
- Reemplazo de sifón bajo mesada: entre $20.000 y $30.000.
- Instalación de lavarropas o lavasecarropas: entre $50.000 y $90.000.
- Destapaciones urgentes: entre $50.000 y $90.000.
- Colocación o cambio de bomba presurizadora: entre $54.000 y $109.000.
Qué factores influyen en el precio final
El costo de una reparación puede variar notablemente según las características del trabajo. No es lo mismo una intervención programada con anticipación que una emergencia durante la noche, un feriado o un fin de semana.
También inciden otros aspectos, como la experiencia del profesional, la dificultad de acceso a las instalaciones, el estado de las cañerías y la antigüedad de la vivienda.
En algunos casos, las tareas requieren herramientas específicas o inspecciones más complejas para detectar el origen del problema. Cuando esto ocurre, el presupuesto suele incrementarse respecto de una reparación sencilla.
Además, muchos usuarios priorizan contratar plomeros recomendados por familiares o conocidos. La reputación y la experiencia acumulada suelen ser factores determinantes y, en consecuencia, también pueden influir en el valor final del servicio.