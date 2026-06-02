Aguinaldo para empleadas domésticas en junio de 2026: quiénes lo cobran y cómo calcularlo

Resumen para apurados
- En junio de 2026, las empleadas domésticas registradas en Argentina cobrarán el aguinaldo, un derecho regulado por ley calculado sobre la mayor remuneración del semestre.
- El beneficio equivale al 50% del mejor salario del periodo y tiene como fecha límite de pago el 30 de junio, contemplando aumentos escalonados aplicados entre abril y julio.
- La medida asegura el poder adquisitivo del sector ante las actualizaciones salariales y establece montos específicos por categoría, con opciones de pago proporcional.
Durante junio de 2026, el personal de casas particulares con registro formal percibirá el Sueldo Anual Complementario, o sea el aguinaldo, junto con el correspondiente aumento mensual. Esta retribución no constituye una cifra fija, sino que su cálculo final varía en cada situación particular según la categoría profesional, las horas cumplidas y la cantidad de meses efectivamente desempeñados durante la primera mitad del año.
Por otra parte, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares dispuso incrementos escalonados y acumulativos para el cuatrimestre que abarca desde abril hasta julio de este año. Dicha normativa introdujo modificaciones en ítems específicos como el adicional por zona desfavorable y sumó los montos no remunerativos al sueldo básico, cambios que alteran de forma directa la confección de los recibos de sueldo y la estimación final del aguinaldo.
Aguinaldo de empleadas domésticas 2026: cómo y cuándo se paga
La Ley de Contrato de Trabajo regula el Sueldo Anual Complementario, detallando los beneficiarios, las metodologías de estimación y las fechas límite de abono. Respecto al personal doméstico, la totalidad de las trabajadoras registradas formalmente ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero posee el derecho de percibir este beneficio. Al igual que ocurre con el resto de los empleados en relación de dependencia, este monto equivale a la mitad de la remuneración mensual más alta devengada entre enero y junio de 2026, período donde el último mes funcionará como base debido al incremento salarial previsto.
La legislación vigente fija el vencimiento para efectuar este pago antes del 30 de junio. Pese a esta fecha límite, el marco legal concede una prórroga de hasta cuatro días hábiles adicionales para concretar el depósito sin incurrir en penalizaciones por mora. Gracias a esta ventana de tiempo que otorga la normativa, las personas empleadoras conservan la posibilidad de liquidar el beneficio hasta el 6 de julio de 2026.
De cuánto es el aguinaldo de empleadas domésticas en junio 2026
Bajo la premisa de que la remuneración de junio represente el ingreso más elevado del periodo, el personal de la quinta categoría destinado a tareas generales percibirá un aguinaldo estimado en $220.000 con retiro y $244.000 sin retiro. En el caso de la cuarta categoría, dedicada al cuidado de personas, este beneficio rondará los $244.000 con retiro y los $270.000 sin retiro. Para los caseros la cifra se ubicará cerca de los $244.000, mientras que en la primera categoría correspondiente a supervisores alcanzará los $268.000 con retiro y $297.000 sin retiro, quedando la segunda categoría de tareas específicas en un valor aproximado de $250.000 con retiro y $276.000 sin retiro.
Aquellas empleadas que prestaron servicios durante un lapso menor a los seis meses, pero completaron al menos un mes de actividad, conservan el derecho a recibir una suma proporcional. Este cálculo se efectúa dividiendo el salario mensual más alto de la mitad del año por 12, para luego multiplicar ese resultado por el número de meses efectivamente trabajados.