Aguinaldo para empleadas domésticas en junio de 2026: quiénes lo cobran y cómo calcularlo

De cuánto es el aguinaldo de empleadas domésticas en junio 2026

Bajo la premisa de que la remuneración de junio represente el ingreso más elevado del periodo, el personal de la quinta categoría destinado a tareas generales percibirá un aguinaldo estimado en $220.000 con retiro y $244.000 sin retiro. En el caso de la cuarta categoría, dedicada al cuidado de personas, este beneficio rondará los $244.000 con retiro y los $270.000 sin retiro. Para los caseros la cifra se ubicará cerca de los $244.000, mientras que en la primera categoría correspondiente a supervisores alcanzará los $268.000 con retiro y $297.000 sin retiro, quedando la segunda categoría de tareas específicas en un valor aproximado de $250.000 con retiro y $276.000 sin retiro.