Bruno Ternavasio: “Me interesa encontrar belleza en lo que no es bello”

Personajes y rincones

En esta etapa, su producción se concentra en la fotografía urbana. Le interesan las personas que forman parte de la escena diaria, pero también la ciudad en sí misma. “Me dediqué a fotografiar los personajes de la ciudad y las ciudades en sí mismas. No lo hago desde una mirada turística ni como una imagen pensada para vender Tucumán. Es una visión personal de lo que a mí me interesa, con total libertad”, afirmó.