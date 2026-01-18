CulturaArte y cultura Fotografías superpuestas que crean nuevo sentido Ana Isas y Bruno Ternavasio experimentaron con imágenes que sacaron por separado en un mismo fotograma, para la construcción de un discurso único que es más que dos registros. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL DIFUMINADO. Carteles de candidatos políticos se cuelan por detrás de ramas de árboles, con una escalera que conduce a un destino incierto. Por Fabio Ladetto Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Todo sobre la Serenata a Cafayate: cartelera completa de artistas y precios de las entradas Lo más popular Ni mesas ratonas ni mesas de luz: la nueva tendencia que redefine la decoración del hogar en 2026 Cuáles son los cinco mejores destinos turísticos para visitar en 2026, según la BBC La fruta clave para cuidar los músculos y los huesos después de los 45 años Cómo será y cuánto sale el campamento musical de Cris Morena en Punta del Este ¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas Morir por nada