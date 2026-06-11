Recuerdos fotográficos: Lola Mora, a través de fotos y postales

CARTE DE VISITE. Fotografía de Lola Mora circa 1882, tomada por el fotógrafo portugués Christiano Junior, reconocido por sus fotografías de estudio y por sus extensas series que documentaron las provincias del interior del país. Lola Mora tendría unos 16 años en esta imagen. Con el pelo largo (quizás como promesa a la Virgen del Carmen) y calzando unos zuecos. El formato carte de visite, de 8,5 X 5,5 centímetros, dio origen al álbum fotográfico en el siglo XIX.