¿Por qué se celebra hoy el Día de los Abuelos en Argentina?

Cada 26 de julio, el calendario se viste de afecto para agasajar a figuras fundamentales en la estructura familiar de millones de argentinos. Durante este domingo se conmemora el Día de los Abuelos, dueños de esos abrazos, consejos y complicidad que marcan la vida de sus nietos.
A diferencia de las conmemoraciones individuales, como el Día del Abuelo en agosto o el Día de la Abuela en noviembre, la celebración de hoy posee una profunda raíz litúrgica que trasciende fronteras. La elección de esta fecha responde a la festividad de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y abuelos de Jesús, distinguidos tradicionalmente como los “patronos de los abuelos”.
El Día de los Abuelos: un origen arraigado en la tradición cristiana
La historia judeocristiana destaca a ambos por sus cualidades de caridad, solidez moral, solidaridad y esperanza. Las escrituras relatan que San Joaquín pertenecía a la tribu de Judá y era descendiente del rey David, mientras que Santa Ana era reconocida por su virtud.
Pese al dolor de no poder concebir durante años, la pareja mantuvo una fe inquebrantable. Según la tradición, la intervención divina a través de un ángel les anunció la llegada de su hija María, destinada a ser la madre del Salvador.
La tradición cristiana los asocia con valores como el amor, la bondad, la solidaridad y la esperanza. También se los recuerda por haber acompañado la formación de María, un motivo que terminó por convertir la fecha en una jornada de homenaje a todos los abuelos.