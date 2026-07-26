¿Por qué se celebra hoy el Día de los Abuelos en Argentina?

A diferencia de las conmemoraciones individuales, como el Día del Abuelo en agosto o el Día de la Abuela en noviembre, la celebración de hoy posee una profunda raíz litúrgica que trasciende fronteras. La elección de esta fecha responde a la festividad de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y abuelos de Jesús, distinguidos tradicionalmente como los “patronos de los abuelos”.