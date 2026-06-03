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Con Federico Coria como gran atracción, Tucumán se prepara para una nueva edición del Challenger 50

El torneo se disputará del 7 al 14 y repartirá U$S 60.000 en premios. La presencia de la “Mojarra” Coria será la principal novedad de una competencia que sigue consolidando a la provincia dentro del circuito internacional.

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán recibirá del 7 al 14 de este mes el torneo de tenis Challenger 50 con Federico Coria como gran atracción para consolidar a la provincia en el circuito internacional.
  • El certamen, que no tendrá al campeón defensor Alex Barrena, creció gracias a mejoras en infraestructura de clubes locales y al apoyo clave de la referente Mercedes Paz.
  • Con la consolidación de este torneo, la Asociación Tucumana de Tenis proyecta recuperar un certamen de la WTA y sueña con postular a la provincia para albergar la Copa Davis.
Resumen generado con IA

Tucumán volverá a vestirse de tenis internacional. Del 7 al 14 de este mes se disputará una nueva edición del Challenger 50, uno de los eventos deportivos más importantes del calendario provincial, que reunirá a destacados jugadores sudamericanos y ratificará el crecimiento de la provincia como una plaza cada vez más relevante dentro del circuito profesional.

La gran atracción de esta edición será la presencia de Federico Coria. El rosarino, uno de los nombres más reconocidos del tenis argentino en los últimos años, llegará gracias a una invitación especial de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y se convertirá en una de las figuras principales del certamen.

La otra novedad importante será la ausencia del campeón defensor. Alex Barrena, que en 2025 conquistó el título tras vencer en la final a Andrea Collarini, no podrá defender la corona debido a que se encuentra disputando la gira europea.

Más allá de los nombres propios, desde la Asociación Tucumana de Tenis destacan el posicionamiento que logró alcanzar el torneo. “Estamos como normalizando lo que era impensado hace unos cuantos años con este Challenger 50 que reparte 60.000 dólares en premios”, señaló Augusto Arquez, presidente de la entidad.

Para el dirigente, el crecimiento del certamen demuestra que Tucumán dejó de ser una sede ocasional para convertirse en una parada fija del calendario. “Tucumán ya es una cita obligada en el tenis sudamericano y también internacional”, aseguró.

Además de Coria, el cuadro contará con otros jugadores de jerarquía como el brasileño João Lucas Reis da Silva y el peruano Juan Pablo Varillas, habitual protagonista del circuito internacional. “Es un honor y un orgullo tenerlo acá también en Tucumán”, destacó Arquez.

El dirigente atribuye este crecimiento a una combinación de gestión e infraestructura. “Tenemos muchísima gestión y la ayuda inigualable de Mercedes Paz, que está trabajando codo a codo todo el tiempo”, explicó.

Arquez también remarcó la evolución que tuvieron los clubes tucumanos en los últimos años. Lawn Tennis, Las Lomitas, San Martín y Atlético mejoraron considerablemente sus instalaciones, permitiendo albergar eventos de nivel internacional. En particular, destacó la cancha principal del Lawn Tennis, a la que considera entre las más importantes del país.

El éxito del Challenger alimenta además proyectos más ambiciosos. La Asociación Tucumana de Tenis trabaja para recuperar en el futuro un torneo WTA y mantiene vivo el sueño de que Tucumán pueda recibir una serie de Copa Davis. “Si nosotros hacemos una cancha internacional tiene que venir la Copa Davis, no hay otra”, sostuvo.

Por ahora, la atención estará puesta en una semana que promete tenis de alto nivel. Con figuras internacionales, jóvenes promesas y la presencia estelar de Federico Coria, Tucumán volverá a demostrar por qué se ganó un lugar permanente en el mapa grande del tenis sudamericano.

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