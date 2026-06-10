Andrés Yllana dejó de ser el técnico de San Martín: ¿quién dirigirá contra Colegiales?

Los resultados terminaron de sentenciar una decisión que la dirigencia ya había adoptado días atrás. Andrés Yllana dejó de ser el entrenador de San Martín luego de que el club alcanzara un acuerdo económico para resolver su desvinculación. El DT se despedirá este jueves del plantel profesional y no estará al frente del equipo en el partido del sábado frente a Colegiales, encuentro que hasta hace pocas horas aparecía como su posible última presentación en el banco de suplentes.