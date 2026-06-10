Kicillof a un año de la condena a Cristina Kirchner: "Es inocente y continúa injustamente detenida"

Resumen para apurados
- El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, defendió este miércoles a Cristina Kirchner a un año de su condena en Argentina, denunciando una supuesta persecución judicial.
- El mandatario calificó el fallo de 'infamia' y vinculó la situación de la expresidenta con el modelo económico del Gobierno nacional y el atentado fallido que sufrió en 2022.
- Esta postura ratifica el alineamiento de Kicillof con el kirchnerismo y busca consolidar la defensa de los sectores populares ante futuras medidas judiciales y económicas.
A un año del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que ratificó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, publicó este miércoles un duro mensaje en sus redes sociales en el que calificó la decisión judicial como una “enorme infamia” y volvió a denunciar una persecución política y judicial contra la exmandataria.
“Un año atrás se consumó una enorme infamia a la vista de todos: la condena de Cristina dictada por sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real”, afirmó Kicillof a través de su cuenta de X.
Aseguró además que la ex presidenta fue objeto de una persecución prolongada que culminó con una condena que consideró arbitraria. “Cristina fue víctima de una larguísima persecución que desembocó en una condena arbitraria, desprovista de pruebas y por supuestos hechos que ni siquiera estaban entre sus competencias, usando un argumento jurídicamente absurdo: ‘no podía no saber’”, expresó.
También sostuvo que también existe una persecución hacia el entorno familiar de la exjefa de Estado y vinculó ese contexto con el atentado que sufrió en 2022. “Persiguen también a su familia y alimentan un clima de odio y violencia que tuvo su expresión más salvaje en el intento de asesinato que sufrió. A casi cuatro años del atentado, la investigación sobre quiénes lo planificaron, financiaron e instigaron brilla por su ausencia”, señaló.
Críticas al Gobierno nacional
Kicillof también vinculó la situación judicial de Cristina con el actual escenario político y económico. En ese sentido, afirmó que los sectores que promovieron la condena son los mismos que respaldan el rumbo económico del país.
“Los mismos intereses que impulsaron la persecución contra Cristina son los que hoy sostienen un modelo económico que destruye la industria nacional, pulveriza salarios y jubilaciones, recorta derechos sociales y laborales, y concentra la riqueza en cada vez menos manos”, manifestó.
Además, cuestionó al presidente de la Nación al sostener que “todo esto ocurre mientras el presidente alimenta todos los días el odio y ataca los fundamentos sociales de nuestra democracia”.
Sobre el final de su publicación, el gobernador ratificó su respaldo a la expresidenta y volvió a rechazar el fallo judicial.
“A un año de aquel fallo, ratificamos lo que verdaderamente no se puede no saber: Cristina es inocente y continúa injustamente detenida. Frente a cada injusticia y cualquier intento de disciplinar al campo popular, tenemos la obligación de defender la democracia y el derecho de nuestro pueblo a vivir dignamente, en una Argentina más justa”, concluyó.