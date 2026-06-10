Kicillof a un año de la condena a Cristina Kirchner: "Es inocente y continúa injustamente detenida"

También sostuvo que también existe una persecución hacia el entorno familiar de la exjefa de Estado y vinculó ese contexto con el atentado que sufrió en 2022. “Persiguen también a su familia y alimentan un clima de odio y violencia que tuvo su expresión más salvaje en el intento de asesinato que sufrió. A casi cuatro años del atentado, la investigación sobre quiénes lo planificaron, financiaron e instigaron brilla por su ausencia”, señaló.