A 26 años de su muerte, la ausencia de Rodrigo es pura presencia en Córdoba

Editó su primer disco en 1987, pero fue en 1996 que llegó su primer hit: “Lo mejor del amor”. En 1999 saltó al estrellato y se convirtió en un referente del cuarteto que trascendió su corta vida, que llegó a su fin con apenas 27 años. Su huella, indeleble, no sólo se advierte en las canciones que dejó, sino que murales, esculturas y diversos homenajes lo recuerdan tanto en su Córdoba natal como en el resto del país. También fue celebrado en el cine: en 2018 se estrenó la película “El Potro, lo mejor del amor”, una obra biográfica coescrita y dirigida por Lorena Muñoz.