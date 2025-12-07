Así luciría hoy Rodrigo Bueno a los 52 años, según la Inteligencia Artificial

La figura de Rodrigo "El Potro" Bueno sigue despertando fascinación a más de dos décadas de su muerte, y ahora una herramienta de Inteligencia Artificial volvió a ponerlo en el centro de la conversación. Un modelo de generación de imágenes recreó cómo podría lucir el ícono del cuarteto si hoy tuviera 52 años, combinando rasgos característicos con el paso hipotético del tiempo.
El resultado llamó la atención de sus seguidores, que no tardaron en viralizar la foto y comparar la imagen actualizada con recuerdos de su época de mayor fama. Entre nostalgia y curiosidad, la recreación reavivó el interés por la vida y el legado del cantante que marcó a generaciones.
El final de una leyenda: cómo fue el accidente en el que murió Rodrigo Bueno
La madrugada del 24 de junio de 2000, alrededor de las 03:20 horas, Rodrigo regresaba en su vehículo tras un concierto en La Plata. El músico manejaba una camioneta Ford Explorer roja e iba acompañado por su ex mujer, su hijo pequeño, y varios integrantes de su equipo de trabajo.
El accidente tuvo lugar entre los kilómetros 24 y 25 de la Autopista Buenos Aires–La Plata, a la altura de Ezpeleta / Berazategui, cuando una camioneta 4x4 que lo precedía bloqueó su paso. La maniobra generó una obstrucción que desencadenó una secuencia fatal: la Explorer perdió el control, impactó contra el guardarraíl, volcó y dio varias vueltas.
Según reconstrucciones oficiales y testigos, al intentar rebasar al vehículo que lo precedía, Rodrigo rozó la Blazer; esa maniobra provocó que la Explorer derrapara, se desestabilizara y se estrellara contra la barrera de contención. El vehículo volcó, la puerta se abrió —y al no llevar cinturón de seguridad— Rodrigo fue expulsado. Falleció en el acto, por un fuerte traumatismo craneoencefálico.
En el mismo choque murió también Fernando Olmedo, integrante del entorno del cantante. Otros ocupantes de la camioneta resultaron con heridas leves, mientras su hijo y su ex pareja sobrevivieron.
El lugar del accidente se convirtió casi de inmediato en un sitio de memoria: fanáticos y seguidores comenzaron a erigir allí un “santuario”, con recuerdos, homenajes y vigilias, perpetuando su legado.
En un primer momento, las pericias concluyeron que la causa del siniestro fue “homicidio culposo con lesiones”, imputando la responsabilidad al conductor de la Blazer, un empresario identificado como Alfredo Pesquera. Se pidió una pena de 13 años. Sin embargo, en diciembre de 2001 el Tribunal Penal Nº 2 de Quilmes lo absolvió: consideraron que la tragedia se debió a la “imprudencia” del propio Rodrigo.
A lo largo de los años surgieron versiones alternativas. Una teoría planteó que un exceso de adrenalina —resultado de su frenética rutina de shows— podría haber afectado su percepción del espacio y del riesgo, provocando la maniobra fatal.
Pese al fallo, familiares y allegados nunca descartaron irregularidades: denuncias de amenazas previas, contradicciones entre peritajes y testimonios, sumadas a elementos como supuestos disturbios en el boliche donde tocó la noche anterior, alimentan aún las dudas sobre si todo se trató realmente de un accidente