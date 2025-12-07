Así luciría hoy Rodrigo Bueno a los 52 años, según la Inteligencia Artificial

En un primer momento, las pericias concluyeron que la causa del siniestro fue “homicidio culposo con lesiones”, imputando la responsabilidad al conductor de la Blazer, un empresario identificado como Alfredo Pesquera. Se pidió una pena de 13 años. Sin embargo, en diciembre de 2001 el Tribunal Penal Nº 2 de Quilmes lo absolvió: consideraron que la tragedia se debió a la “imprudencia” del propio Rodrigo.