Seguridad

Nuevo operativo en la casa de Claudio Barrelier: buscan más rastros de ADN por el femicidio de Agostina Vega

La fiscalía ordenó un procedimiento en la vivienda del principal acusado. También intervino la unidad de alto riesgo y se tomaron muestras a la madre de la víctima.

OPERATIVO EN LA CASA DE CLAUDIO BARRELIER. La fiscalía ordenó un procedimiento en la vivienda del principal acusado.
OPERATIVO EN LA CASA DE CLAUDIO BARRELIER. La fiscalía ordenó un procedimiento en la vivienda del principal acusado. IMAGEN TOMADA DE TN
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Peritos y bomberos realizaron el miércoles un operativo en la casa de Claudio Barrelier en Córdoba para buscar ADN por el femicidio de Agostina Vega y preservar pruebas.
  • El operativo incluyó la toma de ADN a la madre de la víctima y la custodia de la casa tras amenazas, mientras se investiga a otros dos detenidos por encubrimiento.
  • Bajo secreto de sumario, las próximas horas serán clave para definir si habrá más detenciones y qué revelarán las nuevas declaraciones del principal acusado.
Resumen generado con IA

Peritos y bomberos realizaron este miércoles un nuevo operativo en la casa de Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega. El procedimiento se llevó a cabo en la vivienda ubicada sobre calle Juan del Campillo al 800 y fue solicitado por la fiscalía que investiga el crimen.

Del operativo también participó la unidad de alto riesgo. Según pulicó TN, los investigadores buscaban nuevas muestras de ADN en distintos sectores de la propiedad. Además, también se le tomó una muestra a la madre de Agostina, Melisa Heredia, quien accedió voluntariamente a realizarla.

La vivienda de Barrelier permanece custodiada por efectivos policiales desde temprano, luego de que se registraran amenazas que encendieron las alarmas.

La cuadra fue cerrada al tránsito y la situación generó preocupación entre los vecinos, debido a la importante presencia policial en la zona. El objetivo principal del operativo es preservar la casa para evitar la posible eliminación de pruebas y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de quienes viven en el lugar.

El rol de los detenidos

Para la fiscalía, cada uno de los acusados habría tenido una participación específica antes y después del crimen. En el centro de la investigación se encuentra Barrelier, señalado como el autor material del femicidio.

Luego de recibir el alta médica, el sospechoso pidió volver a declarar ante el fiscal, en una instancia que podría aportar nuevos elementos a la causa.

En tanto, la Justicia investiga a Soledad Andreani por haberle prestado a Barrelier su Ford Ka negro, vehículo que presuntamente habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta un descampado.

Los investigadores también sospechan que la mujer habría lavado el auto después de recuperarlo, una maniobra que podría haber tenido como finalidad eliminar rastros relevantes para la causa.

El otro detenido es Osvaldo Fassetta, quien conocía a Barrelier desde hacía pocos meses y convivía con él en la misma vivienda. Está acusado de haber ocultado pruebas consideradas clave para el avance de la investigación.

La causa continúa bajo secreto de sumario y las próximas horas serán determinantes para establecer si habrá nuevas detenciones o si se conocerán más detalles sobre las indagatorias a los acusados.

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