Cinco formas económicas de mantener tu hogar templado durante el invierno

El invierno no solo trae la obligación de sacar los abrigos del olvido, sino también la necesidad de saborear una bebida caliente para templar el cuerpo. Esta etapa del año exige que los hogares se adapten de manera eficiente para enfrentar las bajas temperaturas cotidianas. Más allá del uso tradicional de estufas, caloventores o sistemas de calefacción central, existen diversos trucos caseros que generan una diferencia notable en la temperatura de los ambientes, al mismo tiempo que cuidan el bolsillo a través del ahorro económico.