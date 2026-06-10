Cinco formas económicas de mantener tu hogar templado durante el invierno

Resumen para apurados
- Especialistas recomiendan este invierno aplicar en los hogares cinco métodos económicos y prácticos para retener el calor, mejorando la temperatura y ahorrando dinero.
- Las medidas incluyen el sellado de aberturas con burletes, el uso de cortinas gruesas, el aprovechamiento del sol y la calefacción sectorizada para optimizar los recursos.
- La implementación de estos hábitos sencillos no solo optimiza el confort térmico en las viviendas, sino que generará una reducción drástica en el consumo y gasto de energía.
El invierno no solo trae la obligación de sacar los abrigos del olvido, sino también la necesidad de saborear una bebida caliente para templar el cuerpo. Esta etapa del año exige que los hogares se adapten de manera eficiente para enfrentar las bajas temperaturas cotidianas. Más allá del uso tradicional de estufas, caloventores o sistemas de calefacción central, existen diversos trucos caseros que generan una diferencia notable en la temperatura de los ambientes, al mismo tiempo que cuidan el bolsillo a través del ahorro económico.
Expertos en eficiencia energética señalan que pequeñas modificaciones en la rutina del hogar resultan claves para reducir de forma drástica las pérdidas de calor. Por este motivo, los especialistas recomiendan adoptar estrategias prácticas que mejoran la sensación térmica dentro de cada habitación sin requerir grandes inversiones de dinero.
Cinco consejos para aplicar este invierno
1- Sellar puertas y ventanas para evitar filtraciones
El aire frío puede colarse por pequeñas rendijas en puertas y ventanas. Para prevenir esto, se recomienda utilizar burletes de goma, espuma o silicona. También pueden usarse cintas adhesivas térmicas que sellan los marcos de forma rápida y económica. Este tipo de trucos caseros no solo mejora la temperatura del hogar, sino que también reduce el esfuerzo de los aparatos de calefacción.
2- Aprovechar la luz solar durante el día
Uno de los trucos caseros más efectivos es abrir las cortinas o persianas durante las horas de sol. Aunque los días sean fríos, la radiación solar puede elevar varios grados la temperatura interior si se la deja ingresar a través de las ventanas. Es importante ventilar por la mañana y luego cerrar todo para que el calor no se disipe.
3- Usar cortinas gruesas y térmicas por la noche
Durante la noche, las ventanas se convierten en puntos de fuga de calor. Para contrarrestarlo, lo ideal es utilizar cortinas gruesas o térmicas que actúen como aislantes. Existen modelos accesibles en el mercado que ofrecen doble capa de tela, lo cual mejora notablemente la retención de calor en el hogar.
4- Calefaccionar solo los espacios necesarios
Mantener cerradas las puertas de habitaciones vacías o de poco uso permite conservar el calor en los sectores donde se pasa más tiempo, reduciendo así el consumo de energía y evitando desperdicios.
5- Colocar alfombras en los pisos
Los suelos, especialmente los de cerámica o madera, suelen ser una fuente importante de pérdida de calor. Colocar alfombras en los sectores de mayor tránsito ayuda a conservar la temperatura y aporta una sensación de confort adicional. Además, los textiles contribuyen a reducir la humedad y crear un ambiente más acogedor en pleno invierno.