Cómo calentar tu hogar gastando menos: tres consejos prácticos para este invierno

La luz natural y el calor del sol son la mejor opción para ganar temperatura sin gastar absolutamente nada. Cuando el sol esté dando en tu casa, sobre todo en las puertas y ventanas, abrilas para que ingrese el calor y se pueda conservar esa acumulación en el interior. Aunque la temperatura exterior sea baja, el sol tiene la capacidad de aumentar algunos grados cuando da de forma directa.