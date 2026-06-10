Cómo calentar tu hogar gastando menos: tres consejos prácticos para este invierno

Resumen para apurados
- Familias argentinas buscan ahorrar energía este invierno implementando métodos prácticos de calefacción de bajo costo ante el aumento de las tarifas de servicios públicos.
- Ante el alto consumo de estufas eléctricas, se sugiere aislar aberturas con burletes, aprovechar al máximo la luz solar y utilizar paneles térmicos de bajo consumo.
- Estas alternativas sustentables no solo aliviarán el bolsillo de los hogares a corto plazo, sino que promoverán un consumo energético más eficiente y consciente a futuro.
El frío del invierno obliga a tomar decisiones para calefaccionar los espacios y mantener el calor. Calefactores, estufas, caloventores y aires acondicionados fríos-calor son los dispositivos que más se utilizan en el hogar. Aunque brindan confort, como desventaja, suelen consumir mucha energía eléctrica y elevar considerablemente la tarifa a pagar a fin de cada mes.
A partir del incremento del costo de los servicios, es lógico que las familias hayan empezado a buscar alternativas que les permitan ahorrar. Abrigos, blusas de agua caliente y electrodomésticos que consumen mucha menos energía son algunas de las opciones que aparecen.
Cómo gastar menos en calefacción en casa
Aislamiento
Los termos tienen un funcionamiento común para mantener el calor o el frío interior: el mecanismo de aislamiento. Se trata de un “blindaje” con una doble capa que permite alejar la temperatura exterior de la interior. Para aislar tu casa hay decisiones poco costosas que pueden servir y ayudar a mantener más calientes los espacios.
Una de las primeras medidas a tomar tiene que ver con las aberturas como puertas y ventanas. Podrás usar cortinas o vidrios más gruesos en las ventanas y colocar burletes en la parte inferior de las puertas para impedir que el aire frío ingrese. Otra opción para las habitaciones es usar alfombras que evitan que el calor escape por el piso.
Luz solar
La luz natural y el calor del sol son la mejor opción para ganar temperatura sin gastar absolutamente nada. Cuando el sol esté dando en tu casa, sobre todo en las puertas y ventanas, abrilas para que ingrese el calor y se pueda conservar esa acumulación en el interior. Aunque la temperatura exterior sea baja, el sol tiene la capacidad de aumentar algunos grados cuando da de forma directa.
Paneles térmicos
Existen calefactores eléctricos con tecnología de radiación infrarroja lejana y son una de las opciones más eficientes. Guardan una excelente relación entre inversión y ahorro. Tienen una ventaja sobre las estatuas y es que emiten un calor envolvente que puede traspasar paredes. Consumen menos energía que un caloventor y se pueden conectar a paneles solares. Si vas a comprar uno, es importante tener en cuenta que sean de bajo consumo y tengan aprobación de normas de seguridad eléctrica.