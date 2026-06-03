El momento del día en que tenés que apagar la calefacción para ahorra hasta un 67% de energía, según un experto

Por qué deberías apagar la calefacción en este momento del día

“Aunque uno salga a comprar el pan y vuelva a los 5 minutos, merece la pena económicamente apagar la calefacción”, afirmó el ingeniero industrial Jorge Morales al medio El País. El profesional también comentó, en la Cadena COPE, que es totalmente falso que dejarla encendida siempre es sinónimo de ahorro, y esto se debe a que "cualquier sistema de climatización consume energía cada vez que está funcionando“. José María Camarero, analista económico, coincidió añadiendo que “si vamos a salir de casa, toca apagar la calefacción”. Además, hizo hincapié en que es mucho más importante si el tiempo que se estará fuera del hogar es mayor.