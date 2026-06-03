El momento del día en que tenés que apagar la calefacción para ahorra hasta un 67% de energía, según un experto

Resumen para apurados
- Expertos y la OCU recomiendan apagar la calefacción por la noche y al salir del hogar durante el invierno para ahorrar hasta un 67% de energía en la factura eléctrica.
- Especialistas desmitifican que mantener la calefacción encendida ahorre energía, explicando que el apagado nocturno y el uso de termostatos inteligentes optimizan el consumo.
- Estas pautas promueven un consumo eficiente ante las altas tarifas invernales, consolidando a la tecnología del termostato inteligente como clave para la economía del hogar.
Las temperaturas bajas de afuera obligan a instalarse en el interior del hogar y al resguardo de la calefacción. Este aparato, que en algunas viviendas puede trabajar durante todo el día, se vuelve fundamental para sobrevivir a la temporada invernal, pero a la vez se convierte en un factor crítico del consumo eléctrico, elevando los montos de la factura de la luz considerablemente, a menos que se adopten estrategias para aminorar gastos.
Tanto especialistas como usuarios comprenden que una climatización encendida durante todo el día puede elevar los costos en cifras estrepitosas. Sin embargo, muchas veces la comodidad o los olvidos pueden hacer que este sistema sea un aspecto omnipresente en el hogar. Además, durante años se pensó que los equipos de agua o caldera no debían apagarse para asegurar el funcionamiento deseado. Ahora los expertos sostienen la idea contraria.
Por qué deberías apagar la calefacción en este momento del día
“Aunque uno salga a comprar el pan y vuelva a los 5 minutos, merece la pena económicamente apagar la calefacción”, afirmó el ingeniero industrial Jorge Morales al medio El País. El profesional también comentó, en la Cadena COPE, que es totalmente falso que dejarla encendida siempre es sinónimo de ahorro, y esto se debe a que "cualquier sistema de climatización consume energía cada vez que está funcionando“. José María Camarero, analista económico, coincidió añadiendo que “si vamos a salir de casa, toca apagar la calefacción”. Además, hizo hincapié en que es mucho más importante si el tiempo que se estará fuera del hogar es mayor.
Pero los expertos advierten que la calefacción debe apagarse incluso si está en la propiedad, teniendo en cuenta los momentos específicos del día. De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España, ese tiempo es cuando dormimos. “Si apagas la calefacción por la noche completamente, el ahorro podría llegar al 67%”. Además, también recomiendan abrigarse un poco en ambientes interiores para así evitar el gasto energético, asegurando que la temperatura ideal es de 21ºC.
Los termostatos, aliados del ahorro energético
Por otra parte, Jorge Morales dio el visto bueno al uso de los termostatos inteligentes. Esto gracias a que se convierte en la herramienta más práctica para poder controlar el consumo. Por tal motivo, encontramos uno de estos dispositivos que arrasa en Amazon y que podría convertirse en tu mejor inversión de la temporada.
El pequeño aparato incorpora un mando a distancia y puede ayudar a controlar el equipo a través de una aplicación del móvil. Por si fuera poco, también es compatible con Alexa y Google Assistant, así que podrás encender o apagar el sistema solo con tu voz. No solamente te ayuda a optimizar el consumo, sino que lo hace todo mucho más sencillo.