Científicos descubrieron el mayor y más profundo cementerio de ballenas del mundo

Cuando el ciclo de las ballenas termina, un increíble proceso biológico hace que su cuerpo se transforme en el motor de la vida del resto del océano. Su cadáver flota por un tiempo, para luego hundirse en las profundidades del océano, donde sirve de alimento para una gran cantidad de especies marinas. Así, un páramo desolado puede convertirse en un ecosistema bullicioso, y un yacimiento de 500 restos de ballenas un nido rebosante de vida que vuelve a iniciar. Ese fue el caso del descubrimiento de un gigante “cementerio de ballenas” del que se tenga conocimiento, un área que alberga fósiles de hasta cinco millones de años.