Más de 900 vuelos nacionales e internacionales: detuvieron a un piloto por volar durante 16 años sin licencia

Resumen para apurados
- El piloto Geoffrey Wall fue detenido en Canadá el 1 de junio tras comandar 900 vuelos en Air Canada durante 16 años sin la licencia de capitán obligatoria, falsificando su aval.
- Wall tenía licencia comercial pero falsificó la habilitación de transporte aéreo para ser ascendido en 2009. El engaño se descubrió en 2025 mediante la investigación 'Proyecto Ícaro'.
- El expiloto enfrenta siete cargos por fraude y falsificación, con juicio en junio de 2026. El caso abre un debate sobre la rigurosidad de los controles en la aviación comercial.
Geoffrey Wall habría completado 900 vuelos nacionales e internacionales para Air Canada sin una licencia, falsificando documentación y engañando tanto a la aerolínea empleadora como al ente regulador del país, Transport Canada. El capitán de vuelo fue arrestado el primero de junio luego de que las investigaciones confirmaran que completó sus viajes entre 2009 y 2005 falsificando su identidad y sus credenciales.
El expiloto de Air Canada, Geoffrey Wall, fue detenido por capitanear más de 900 vuelos sin haber obtenido nunca la certificación correspondiente ni haber completado las pruebas obligatorias. Según anunció la policía canadiense, habría transportado a decenas de miles de pasajeros durante casi 17 años con una credencial falsa. Por su parte, la empresa aérea alegó que el hombre poseía una habilitación de piloto comercial válida, pero fue ascendido a capitán sin la validación de transporte aéreo necesaria.
Un engaño de casi dos décadas en la cabina
El subjefe de policía Nick Milinovich alegó que Wall, de 59 años, "llevaba años volando, haciéndose pasar por otra persona y falseando sus credenciales ante su empleador y los funcionarios reguladores, utilizando documentos de licencia fraudulentos". El acusado ascendió al puesto de piloto al mando y durante casi dos décadas voló aviones Boeing 767, 777 y 787, según confirmó el funcionario regional de Peel en la conferencia de prensa de Ontario.
En este caso, Wall tenía licencia para pilotar aviones comerciales durante sus 27 años de carrera en Air Canada, pero la policía afirma que nunca poseyó una Licencia de Piloto de Transporte de Línea Aérea para Aviones, también conocida como ATPL-A, que era obligatoria cuando fue ascendido a capitán en 2009.
“Esto es muy similar a un médico con licencia para ejercer la medicina familiar que realiza neurocirugía en su consultorio”, dijo Milinovich. “Existen requisitos y regulaciones adicionales para las certificaciones profesionales por una razón”.
La aerolínea, que no quiso dar detalles sobre el nombre del acusado, informó que “un piloto” fue suspendido de sus funciones al descubrirse que no poseía la licencia correspondiente, lo cual fue reportado voluntariamente a Transport Canada, el organismo regulador. Según confirmaron, el piloto ya no trabaja para la firma.
Los detalles del "Proyecto Ícaro"
La investigación había comenzado en enero, cuando las autoridades iniciaron el llamado Proyecto Ícaro, una pesquisa surgida tras las sospechas del ente regulador. "Mediante la ejecución de una orden de registro domiciliario y otras autorizaciones judiciales, los investigadores obtuvieron pruebas que indican que el acusado presuntamente engañó tanto a su empleador, Air Canada, como al regulador federal de aviación civil, Transport Canada", dijo la policía en un comunicado.
La aerolínea, por su parte, negó que la seguridad haya sido vulnerada, advirtiendo que su piloto comercial contaba con licencia y que demostraba regularmente su capacidad para pilotar aviones grandes de forma segura. “Todos los pilotos de Air Canada se someten a una formación periódica obligatoria cada seis meses para validar su competencia de vuelo, incluida una comprobación técnica con un piloto examinador certificado por Transport Canada cada 12 meses", declaró la compañía en un comunicado.
El descubrimiento tras un control rutinario
"Sin embargo, la obtención de las licencias adecuadas es un elemento esencial del enfoque integral de seguridad que adopta la industria aérea, por lo que Air Canada se toma este asunto con la máxima seriedad". La aerolínea declinó hacer mayores comentarios públicos debido a la ley de privacidad y a una investigación penal en curso.
Wall fue descubierto después de que un examen rutinario de sus credenciales en 2025 revelara "anomalías en la documentación de su licencia de piloto", por lo que Air Canada notificó a los reguladores. Se jubiló en 2025, antes de que se pusiera en marcha la investigación regulatoria y penal del "Proyecto Ícaro".
El hombre de 59 años fue multado por Transport Canada y enfrenta siete cargos penales, entre ellos fraude por más de 5000 dólares, dos cargos por falsificación de documentos y tres cargos por posesión de una marca falsificada, según informó la policía. Se espera que comparezca ante el tribunal el 29 de junio de 2026.