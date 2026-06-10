Más de 900 vuelos nacionales e internacionales: detuvieron a un piloto por volar durante 16 años sin licencia

El expiloto de Air Canada, Geoffrey Wall, fue detenido por capitanear más de 900 vuelos sin haber obtenido nunca la certificación correspondiente ni haber completado las pruebas obligatorias. Según anunció la policía canadiense, habría transportado a decenas de miles de pasajeros durante casi 17 años con una credencial falsa. Por su parte, la empresa aérea alegó que el hombre poseía una habilitación de piloto comercial válida, pero fue ascendido a capitán sin la validación de transporte aéreo necesaria.