Escándalo en Aeroparque: una pasajera se negó a bajar de un avión y mordió a un policía

Una pasajera protagonizó un violento incidente en un avión que estaba a punto de despegar desde el Aeroparque Jorge Newbery con destino a Córdoba. La mujer insultó al personal de la aerolínea, se resistió a descender de la aeronave y mordió a un efectivo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que intervino para retirarla.