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Nazur bregó por el financiamiento de Nación: "el deterioro de las rutas nacionales es exponencial"

EN DIPUTADOS. Nazur llevó los reclamos de la provincia ante la falta de fondos para financiar obras.
EN DIPUTADOS. Nazur llevó los reclamos de la provincia ante la falta de fondos para financiar obras. FOTO TOMADA DE INSTAGRAM.COM/MARCELONAZUROK
Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • El ministro tucumano Marcelo Nazur reclamó hoy en la Cámara de Diputados fondos nacionales para finalizar tres obras clave ante el freno de la obra pública de Milei.
  • Ante el ajuste nacional, Tucumán debe autofinanciar sus proyectos locales. Nazur expuso que las rutas nacionales sufren un deterioro exponencial y urge terminar accesos clave.
  • Nazur advirtió que sin apoyo nacional peligran las grandes obras de infraestructura, lo que comprometerá el crecimiento económico y la conectividad vial de la provincia.
Resumen generado con IA

El detenimiento de la obra pública fue una de las banderas de la política económica de la gestión del presidente Javier Milei. Pero la "motosierra" puso en jaque a múltiples proyectos que, debido a su avance, deben ser solventados por las provincias. Luego de asistir a una reunión en la Cámara de Diputados, el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, insistió en el rol determinante del Estado: "Sin el apoyo de la Nación no podemos realizar obras de gran envergadura en las provincias".

Pese a la interrupción de los envíos de fondos destinados a obras iniciadas con financiamiento de Nación, Nazur ponderó que "Tucumán no detiene la obra pública. Estamos haciendo obras estructurales, en todos los rubros: la doble terna de El Bracho-Villa Quinteros; fuimos la primera provincia en reactivar el Plan Procrear, el emprendimiento habitacional más grande del país, que beneficiará a 3.000 familias; también tenemos una política de seguridad, que tiene incluida la construcción del penal de Benjamín Paz y las alcaldías de Delfín Gallo y Las Talitas".

En Diputados, Marcelo Nazur instó a la Nación a "rever su horizonte para la obra pública"

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Durante la entrevista concedida a "La mañana empieza aquí", el noticiero matutino de LG Play, el funcionario destacó que durante el encuentro en Diputados, y con el acompañamiento de los integrantes del Bloque Independencia, "planteamos a la Nación que revea el horizonte de la obra pública a nivel nacional. Tenemos tres obras importantísimas en la provincia, que tenemos que terminar: el acceso sur, las plantas depuradoras de líquidos cloacales en Aguilares y en Concepción. Es mucho más beneficioso terminar una obra con un avance significativo que dejarlas abandonadas. Sin obra pública no hay país que crezca".

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Nazur además puntualizó que desde la provincia "estamos trabajando en la red primaria, con más de 160 kilómetros de repavimentación, en rutas emblemáticas de la provincia. Son obras que venimos ejecutando en estos dos años y medio y vamos poniendo a nueva más del 25% de nuestra red primaria. La Nación tiene que hacerse cargo de los 600 km que pasan por Tucumán. Tengo entendido que está en marcha la concesión de la Ruta 9". Además, reconoció que "el deterioro en las rutas nacionales es exponencial. Hay que invertir en la conservación y la provincia está ayudando, porque pasan por la provincia y quienes transitan son los tucumanos".

El ministro de Obras Públicas comentó también que en los próximos 15 días se completará la etapa 0 de la obra de renovación del aeropuerto Benjamín Matienzo, que desde ese momento comenzará a operar de manera reducida. Otro de los proyectos que encaró su administración es la remodelación de la Terminal de Ómnibus, de la que adelantó que en la próxima semana se revelará el nuevo nombre que tendrá uno de los espacios centrales del transporte de corta y larga distancia de la provincia. 

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