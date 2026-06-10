Nazur bregó por el financiamiento de Nación: "el deterioro de las rutas nacionales es exponencial"

Nazur además puntualizó que desde la provincia "estamos trabajando en la red primaria, con más de 160 kilómetros de repavimentación, en rutas emblemáticas de la provincia. Son obras que venimos ejecutando en estos dos años y medio y vamos poniendo a nueva más del 25% de nuestra red primaria. La Nación tiene que hacerse cargo de los 600 km que pasan por Tucumán. Tengo entendido que está en marcha la concesión de la Ruta 9". Además, reconoció que "el deterioro en las rutas nacionales es exponencial. Hay que invertir en la conservación y la provincia está ayudando, porque pasan por la provincia y quienes transitan son los tucumanos".