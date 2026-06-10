Mundial 2026

Sorpresa para Messi: por primera vez enfrentó al hijo de un ex compañero

“¿Te acordás quién soy?”, le dijo el delantero islandés al capitán argentino, que demoró algunos segundos en reconocerlo: 20 años atrás compartió el plantel de Barcelona junto a su padre.

¿TE CONOZCO?. Andri Gudjohnsen se acercó a saludar a Messi en el cierre del amistoso jugado anoche en Alabama.
"¿TE CONOZCO?". Andri Gudjohnsen se acercó a saludar a Messi en el cierre del amistoso jugado anoche en Alabama. CAPTURA DE VIDEO
Hace 48 Min

Resumen para apurados

  • Lionel Messi enfrentó por primera vez al hijo de un excompañero, Andri Gudjohnsen, tras el triunfo amistoso de Argentina ante Islandia en Alabama previo al Mundial 2026.
  • Al finalizar el partido, el delantero islandés de 24 años sorprendió a Messi al recordarle que es hijo de Eidur Gudjohnsen, con quien el argentino jugó en Barcelona (2006-2009).
  • Este inédito cruce resalta la vigencia y trayectoria de Messi en el fútbol mundial, en un partido que marcó el cierre de la preparación de Argentina de cara al Mundial 2026.
Resumen generado con IA

El cierre de la preparación de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026 no solo dejó una victoria por 3-0 frente a Islandia, sino también una escena curiosa. Al finalizar el partido disputado en Alabama, Lionel Messi, protagonizó un sorpresivo cruce con un rival que lo transportó de inmediato a sus primeros años de gloria en el Barcelona: Andri Gudjohnsen.

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El delantero islandés se acercó al rosarino con una pregunta que rompió los protocolos: “¿Te acordás quién soy?”. La llamativa secuencia generó un breve desconcierto en el capitán argentino, quien segundos después reaccionó con calidez al descubrir el trasfondo de la situación.

Minutos más tarde, en la zona mixta del Jordan-Hare Stadium, Messi reveló los detalles de la charla con el delantero de 24 años, hijo de Eidur Gudjohnsen, con quien compartió vestuario en España entre 2006 y 2009. 

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“Me dijo, ‘¿te acordás quién soy?’. La verdad que me sorprendió en ese momento. Después me dijo que era el hijo de Gudjohnsen. No me acuerdo la verdad, él era chiquito. Me acuerdo de haberlo visto, que esté con el padre en algún entrenamiento. Pero no me acordaba, era muy chico”, relató la gran figura de Argentina.

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