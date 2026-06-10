Sorpresa para Messi: por primera vez enfrentó al hijo de un ex compañero

El cierre de la preparación de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026 no solo dejó una victoria por 3-0 frente a Islandia, sino también una escena curiosa. Al finalizar el partido disputado en Alabama, Lionel Messi, protagonizó un sorpresivo cruce con un rival que lo transportó de inmediato a sus primeros años de gloria en el Barcelona: Andri Gudjohnsen.