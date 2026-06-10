Qué conclusiones tácticas dejó la selección argentina en su último ensayo antes del Mundial 2026

A Lionel Messi le alcanzaron apenas unos minutos en la cancha para convertirse en una de las principales conclusiones tácticas que dejó el amistoso frente a Islandia. El capitán regresó tras recuperarse de una lesión y su ingreso coincidió con la mejor versión de una Selección que encontró más espacios, aceleró la circulación y recuperó mecanismos que forman parte de la identidad construida por Lionel Scaloni. En la antesala del debut mundialista frente a Argelia, el “10” volvió a demostrar que sigue siendo el futbolista capaz de potenciar un funcionamiento colectivo que todavía busca sus últimos ajustes.