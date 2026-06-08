Scaloni confirmó minutos para Messi y habló de los lesionados antes de Argentina-Islandia

A ocho días del debut mundialista frente a Argelia, Lionel Scaloni ofreció una conferencia cargada de definiciones sobre el presente de la Selección. El entrenador confirmó que Lionel Messi tendrá minutos esta noche frente a Islandia, se mostró optimista con la recuperación de varios futbolistas que arrastraban molestias físicas y dejó en claro que la principal preocupación del cuerpo técnico pasa por llegar al estreno de la Copa del Mundo con el plantel completo.