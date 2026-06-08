Scaloni confirmó minutos para Messi y habló de los lesionados antes de Argentina-Islandia
El entrenador de la Selección Argentina anticipó que Lionel Messi tendrá acción en el amistoso de esta noche frente a Islandia, se mostró optimista por las recuperaciones de Molina, Montiel, Nicolás Paz, Julián Álvarez y Leandro Paredes, y reveló cuándo definirá al reemplazante de Leonardo Balerdi en la lista para el Mundial 2026.
Resumen para apurados
- Lionel Scaloni confirmó que Messi jugará esta noche ante Islandia en Alabama, en el último amistoso previo al debut en el Mundial para evaluar físicamente al plantel argentino.
- Tras preservar a varios futbolistas con molestias físicas, el DT rotará la formación para distribuir cargas y definirá al reemplazante del lesionado Balerdi en la lista.
- El objetivo principal de la Selección es recuperar soldados y llegar con el plantel sano al debut del 16 de junio, priorizando el estado físico sobre el resultado táctico.
A ocho días del debut mundialista frente a Argelia, Lionel Scaloni ofreció una conferencia cargada de definiciones sobre el presente de la Selección. El entrenador confirmó que Lionel Messi tendrá minutos esta noche frente a Islandia, se mostró optimista con la recuperación de varios futbolistas que arrastraban molestias físicas y dejó en claro que la principal preocupación del cuerpo técnico pasa por llegar al estreno de la Copa del Mundo con el plantel completo.
El amistoso que se jugará mañana desde las 22 en Alabama será el último ensayo antes del comienzo del Mundial y, por esa razón, el resultado aparece en un segundo plano. El verdadero objetivo es recuperar ritmo de competencia, distribuir cargas y evitar nuevos inconvenientes físicos en un plantel que llegó a la preparación final con varias bajas y futbolistas entre algodones.
La noticia más esperada pasó por Messi. Luego de perderse el encuentro frente a Honduras debido a una sobrecarga muscular, el capitán volvería a tener acción.
"En principio sí va a tener minutos", confirmó Scaloni. La decisión final dependerá de cómo responda en el entrenamiento previo, pero la intención del entrenador es que el rosarino vuelva a sumar rodaje sin asumir riesgos innecesarios.
La presencia de Messi representa mucho más que una cuestión futbolística. El propio entrenador destacó el impacto que genera dentro y fuera de la cancha. "Todo el mundo está esperando que juegue y no voy a ser yo el que no lo haga jugar", aseguró. Además, aprovechó para desmentir versiones que indicaban que consulta con el capitán la conformación del equipo titular.
Scaloni se mostró molesto por algunas publicaciones que interpretaron de manera errónea declaraciones suyas recientes. "Me pareció algo aclarable sobre todo por él. En todos los años que llevo acá nunca hablé una palabra del equipo con él. Después el equipo lo arma el entrenador", remarcó.
Más allá de Messi, otra de las grandes noticias para el cuerpo técnico pasa por la recuperación de varios futbolistas que habían trabajado de manera diferenciada durante los últimos días. Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nicolás Paz ya se entrenan junto al grupo y están disponibles para sumar minutos frente a Islandia.
"Los tres están disponibles para mañana", confirmó el entrenador, que reconoció además que la abundancia de opciones en el lateral derecho le permitirá administrar mejor las cargas entre Molina y Montiel.
El panorama también resulta alentador en otros casos. Julián Álvarez continúa evolucionando favorablemente de la molestia que arrastra en el tobillo y el cuerpo técnico confía en que llegará en plenitud al debut mundialista.
"Es una molestia que se le está yendo poco a poco y esperamos que desaparezca completamente. No queremos arriesgarlo", explicó Scaloni.
La situación de Leandro Paredes demanda algo más de paciencia debido a que sufrió una lesión muscular. Sin embargo, los tiempos de recuperación parecen estar dentro de lo previsto.
"En unos días seguramente se pueda reintegrar al grupo. Es un poco más delicado que lo de Julián, pero en principio vienen bien y casi seguro que al final de la semana estarían todos entrenando con el grupo", señaló.
Con ese escenario, el amistoso frente a Islandia servirá para observar a varios futbolistas que buscan ponerse a punto. Por eso Scaloni ya adelantó que habrá modificaciones respecto del equipo que enfrentó a Honduras.
"Vamos a cambiar la formación porque necesitamos repartir los minutos", explicó. El entrenador insistió en que el foco principal pasa por terminar el encuentro sin contratiempos físicos antes que por cualquier cuestión táctica.
La preocupación por el estado físico de los jugadores atravesó buena parte de la conferencia. Scaloni reconoció que el calendario cada vez más exigente del fútbol internacional complica la preparación de todas las selecciones.
"No solo nosotros, sino todas las selecciones llegan justas. Los partidos de preparación parecen finales de temporada", analizó.
En ese contexto, también se refirió a la situación de Emiliano Martínez. El arquero continúa recuperándose de la fractura en un dedo de la mano derecha y el viernes será una fecha clave para evaluar su evolución.
"Será un día importante para ver si se hizo ese famoso callo", comentó entre sonrisas, al referirse al proceso de consolidación ósea que determinará cuándo podrá incrementar las exigencias de entrenamiento.
Otro tema que empieza a acercarse a una definición es el reemplazante de Leonardo Balerdi. El defensor quedó descartado para el Mundial debido a un desgarro y Scaloni confirmó que la decisión se tomará en los próximos días.
"Tenemos una idea y en base a cómo termine mañana vamos a decidir. Del miércoles no creo que pase", adelantó.
Mientras tanto, Argentina continúa afinando detalles para el debut frente a Argelia. Y aunque el amistoso contra Islandia aparece como una escala más en el camino, Scaloni no ocultó que el partido le genera cierta inquietud.
"Lo que me preocupa hoy es el partido de mañana", reconoció. "Si terminamos bien y sin ningún tipo de problema vamos a llegar bien al Mundial", agregó.
La frase resume perfectamente el momento de la Selección. A pocos días del estreno en la Copa del Mundo, el desafío principal no pasa solamente por encontrar el mejor funcionamiento colectivo. También consiste en recuperar a todos sus soldados y llegar al 16 de junio con el plantel completo y listo para defender el título.