Mirá los goles de la Selección ante Islandia, en el último amistoso antes del Mundial
Con un ingreso redentor de Lionel Messi, la Selección Argentina derrotó anoche a Islandia, en Alabama, a dos días del inicio de la Copa del Mundo 2026. Valentín Barco, "Leo" y Thiago Almada anotaron para el 3-0.
Haciendo de la tenencia del balón uno de sus sellos de identidad, Argentina probó variantes y le otorgó minutos a muchos jugadores que atraviesan sus primeras experiencias con la celeste y blanca.
Sin pasar mayores sobresaltos, el equipo de Scaloni cerró su preparación para la Copa del Mundo y ahora encarará la recta final, de cara al debut, previsto para el martes 16, desde las 22, ante Argelia, en Kansas City.
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