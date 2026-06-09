ADRs y bonos argentinos avanzan, mientras el riesgo país se mantiene por debajo de los 500 puntos

Uno de los factores que contribuye a mejorar el humor de los inversores es la acumulación de divisas por parte del Tesoro Nacional para afrontar los próximos vencimientos de deuda. Según destacó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, el Tesoro ya cuenta con más de 3.000 millones de dólares depositados en la cuenta del Banco Central para cumplir con el pago de los bonos Globales previsto para julio.