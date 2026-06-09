ADRs y bonos argentinos avanzan, mientras el riesgo país se mantiene por debajo de los 500 puntos

Resumen para apurados
- Activos argentinos suben en Nueva York y el mercado local, con el riesgo país bajo 500 puntos, impulsados por la garantía del Gobierno de tener divisas para pagar deudas.
- El Tesoro depositó USD 3.000 millones en el BCRA para pagar deudas de julio, mientras los bonos globales suben y Loma Negra lidera las alzas de los ADRs en Wall Street.
- La solvencia disipa el riesgo de default a corto plazo, mientras el mercado espera el dato de inflación de mayo para consolidar la tendencia de desaceleración de precios.
Los activos argentinos registran una jornada positiva en los mercados financieros. Los ADRs que cotizan en Nueva York muestran mayoría de alzas, los bonos soberanos en dólares avanzan y el riesgo país se sostiene por debajo de los 500 puntos básicos, en un contexto marcado por la expectativa sobre la inflación local y la evolución de las tasas de interés a nivel global.
Entre los títulos de deuda, los bonos Globales exhiben subas generalizadas de hasta 0,3%, lideradas por el Global 2041, mientras que los Bonares presentan un comportamiento mixto. En este escenario, el riesgo país se ubica en torno a los 491 puntos básicos, consolidándose en niveles que no se observaban desde hace varios años.
Uno de los factores que contribuye a mejorar el humor de los inversores es la acumulación de divisas por parte del Tesoro Nacional para afrontar los próximos vencimientos de deuda. Según destacó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, el Tesoro ya cuenta con más de 3.000 millones de dólares depositados en la cuenta del Banco Central para cumplir con el pago de los bonos Globales previsto para julio.
“El mercado interpreta este dato como una señal clara de capacidad de pago en moneda dura, lo que reduce significativamente el riesgo de un evento crediticio en el corto plazo”, señaló el especialista.
Inflación: la próxima prueba para el mercado
En el plano local, los operadores aguardan la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional correspondiente a mayo, prevista para este jueves.
Como anticipo, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires mostró una desaceleración al 2,1%, reforzando las expectativas de una continuidad en la tendencia descendente de los precios. Distintas consultoras privadas estiman que la inflación nacional podría ubicarse entre el 2,2% y el 2,3%.
Desde Max Capital señalaron que la desaceleración responde a la disipación de algunos ajustes puntuales, aunque advirtieron que los precios regulados siguen funcionando como un piso para la inflación.
En cuanto a los instrumentos ajustados por inflación, Botto consideró que los bonos CER continúan ofreciendo una cobertura atractiva ante posibles sorpresas inflacionarias, pese a que el mercado muestra una menor preocupación por la dinámica de los precios.
ADRs: Loma Negra lidera las ganancias
En Wall Street, los ADRs argentinos operan con mayoría de subas. Las principales ganancias corresponden a Loma Negra, que avanza 3,2%, seguida por Telecom Argentina y Banco Macro, ambas con mejoras cercanas al 2%.
Por el contrario, algunas compañías vinculadas al sector energético muestran retrocesos. Transportadora de Gas del Sur cae 2,5%, mientras que IRSA pierde 2,2% e YPF retrocede 1,3%.
El S&P Merval opera estable
En la plaza local, el índice S&P Merval avanza 0,2% y se ubica en torno a los 3,1 millones de puntos. Medido en dólares, el indicador registra una mejora más moderada del 0,1%.
Entre las acciones líderes, Loma Negra vuelve a destacarse con una suba de 3,9%, mientras que YPF encabeza las pérdidas con una caída del 2,7%.
Dentro del Panel General, Grimaldi sobresale con una ganancia de 6,2%, mientras que Domec registra el descenso más pronunciado de la rueda, con una baja de 6,5%.
Expectativa global por las tasas y Medio Oriente
A nivel internacional, los mercados permanecen atentos a la evolución del conflicto en Medio Oriente, luego de señales de reducción de las hostilidades que contribuyeron a moderar la volatilidad.
Al mismo tiempo, los inversores siguen de cerca las perspectivas de tasas de interés en Estados Unidos y Europa. En este contexto, el dólar estadounidense retrocede desde los máximos alcanzados en las últimas semanas, mientras los operadores ajustan posiciones a la espera de nuevos datos económicos que permitan anticipar los próximos movimientos de los bancos centrales.