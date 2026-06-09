Desbaratan una red de contrabando en Misiones: dos detenidos y millonario secuestro de mercadería

A partir de ese procedimiento, los investigadores avanzaron en la reconstrucción de la estructura de la organización sospechada. Las pesquisas permitieron identificar las maniobras de cruce fronterizo, la logística utilizada para el traslado de la mercadería, los lugares destinados a su acopio y enfriamiento, así como los canales de distribución mayorista y los comercios donde era comercializada al público.