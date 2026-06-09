Desbaratan una red de contrabando en Misiones: dos detenidos y millonario secuestro de mercadería

Resumen para apurados
- La PSA desbarató una red de contrabando en Misiones y Buenos Aires tras múltiples allanamientos, logrando detener a dos personas y secuestrar un cargamento millonario.
- La investigación comenzó en 2025 tras interceptarse un camión con carga ilegal por $265 millones, lo que permitió identificar la logística y los comercios de la organización.
- El operativo debilita una red de distribución clave y deja a los imputados ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú, marcando un hito en el control de la frontera regional.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desbarató una red criminal dedicada al contrabando de mercaderías en la provincia de Misiones.
Luego de 18 allanamientos, dos personas fueron detenidas y se secuestraron bultos embalados con contenido a constatar, una importante suma de dinero, un arma de fuego con municiones, vehículos, una gran cantidad de equipos electrónicos y elementos de interés. El procedimiento se realizó junto con el personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Dirección General de Aduanas (DGA), de Gendarmería Nacional (GNA) y Prefectura Naval (PNA).
La causa se inició en septiembre de 2025 mediante un oficio judicial. Tras las pesquisas, interceptaron un camión que transportaba encomiendas y carga en general en infracción a la ley 22.415 del Código Aduanero, valuadas en $265 millones, secuestradas en Puerto Iguazú.
A partir de ese procedimiento, los investigadores avanzaron en la reconstrucción de la estructura de la organización sospechada. Las pesquisas permitieron identificar las maniobras de cruce fronterizo, la logística utilizada para el traslado de la mercadería, los lugares destinados a su acopio y enfriamiento, así como los canales de distribución mayorista y los comercios donde era comercializada al público.
Con todo el material recabado, la PSA llevó a cabo seis allanamientos: cinco en localidades misioneras (dos en Puerto Iguazú, dos en San Javier y uno Posadas) y uno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Como resultado, dos personas fueron detenidas e incomunicadas, y se secuestraron 15 bultos cerrados pendientes de constatación de contenido; una pistola Bersa 9mm con dos cargadores y 95 municiones; una escopeta Maverick calibre 12; $11,8 millones; dos automóviles; 24 celulares; siete notebooks; ocho CPU; siete DVR; 11 pendrives; ocho tablets; 14 postnets; un router; tres equipos fotográficos; ocho cámaras de videovigilancia; diez equipos de audio y multimedia; 119 periféricos informáticos; 435 accesorios para telefonía celular; 90 repuestos de carga y conectividad y distintos elementos importantes para la causa.
Los capturados y todo lo incautado quedaron a disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú, a cargo de Marcelo Cardozo.