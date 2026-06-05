Detuvieron a la hermana de un peligroso narcotraficante de Rosario

Entre los detenidos se encuentra una mujer, hermana de Lindor Alvarado, uno de los principales referentes del narcotráfico rosarino e histórico rival de la organización criminal conocida como "Los Monos", quien registra antecedentes penales por infracción a la Ley Nº 23.737 de estupefacientes y habría estado cumpliendo una condena de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario, consignó el reporte oficial.