Detuvieron a la hermana de un peligroso narcotraficante de Rosario

Resumen para apurados
- La PSA detuvo el jueves en Rosario a la hermana del narco Lindor Alvarado y a dos personas más tras hallar un arma en su auto, violando ella su arresto domiciliario.
- Durante un patrullaje en el barrio Nuevo Alberdi, la PSA halló un arma calibre 22. La detenida ya cumplía prisión domiciliaria por narcotráfico y es hermana de Alvarado.
- El caso quedó a disposición judicial y el arma será peritada, lo que podría revelar nexos con recientes hechos de violencia en la convulsionada ciudad de Rosario.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) concretó un procedimiento en Rosario, en Santa Fe, que culminó con el secuestro de un arma de fuego y la aprehensión de tres personas.
El operativo se produjo durante la noche del jueves, mientras los efectivos patrullaban en el barrio Nuevo Alberdi. Durante el recorrido, identificaron un vehículo estacionado frente a una vivienda y observaron en su interior un arma de fuego.
Ante esta situación, se dio inmediato aviso al sistema de emergencias 911 y se preservó el lugar hasta la llegada del personal especializado. Como resultado del procedimiento, se secuestró un arma de fuego calibre 22, equipada con un dispositivo adosado al cañón, y quince municiones del mismo calibre. Asimismo, se realizó la aprehensión de tres personas vinculadas al hecho.
Entre los detenidos se encuentra una mujer, hermana de Lindor Alvarado, uno de los principales referentes del narcotráfico rosarino e histórico rival de la organización criminal conocida como "Los Monos", quien registra antecedentes penales por infracción a la Ley Nº 23.737 de estupefacientes y habría estado cumpliendo una condena de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario, consignó el reporte oficial.
Las actuaciones fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente, mientras que el arma secuestrada fue sometida a las pericias correspondientes.