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Récord histórico de donación de órganos: Tucumán entre las provincias con más procesos realizados

El hospital Padilla se ubicó entre los centros de salud con mayor cantidad de donantes del país.

Hospital Padilla.
Hospital Padilla.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina alcanzó en mayo un récord histórico de 109 procesos de donación de órganos en el país, destacando Tucumán, lo que permitió realizar 228 trasplantes a nivel nacional.
  • La cifra superó el récord de junio de 2025. Entre enero y mayo de 2026, los procesos crecieron 13,6%, liderados por centros como el Hospital Padilla de Tucumán con cinco donantes.
  • El incremento refleja la consolidación del sistema de procuración del Ministerio de Salud, ampliando el acceso y reduciendo los tiempos de espera para miles de pacientes.
Resumen generado con IA

Con 109 procesos de donaciónde órganos realizados durante mayo, Argentina alcanzó un nuevo récord histórico para el sistema de procuración argentino. La cifra supera el récord mensual de 96 donantes logrado en junio de 2025, año en el que Argentina registró la mayor tasa de donantes de su historia, con más de 20 donantes por millón de habitantes.

Según informó el Ministerio de Salud nacional, gracias a los procesos de donación concretados durante el último mes, 228 pacientes en lista de espera pudieron acceder a un trasplante. En total se realizaron 150 trasplantes renales, 48 hepáticos, 19 cardíacos, 5 renopancreáticos, 4 pulmonares y 2 hepatorrenales. Asimismo, 139 personas recibieron un trasplante de córneas. 

Las jurisdicciones en donde se realizaron estos procesos fueron Buenos Aires, Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Entre Ríos, Neuquén, Santiago del Estero, San Juan, Río Negro, Jujuy, Misiones, Formosa y San Luis.

La realización de cada trasplante es posible gracias a los donantes y a sus familias y al trabajo de los organismos provinciales de procuración pertenecientes al sistema sanitario argentino. 

En este sentido, los hospitales que realizaron la mayor cantidad de procesos de donación en mayo fueron el Hospital Nacional Bicentenario Esteban Echeverría, con 11 donantes; el Hospital Ángel Cruz Padilla de Tucumán y el Hospital José María Cullen de Santa Fe con 5 donantes; el Hospital Escuela General San Martín de Corrientes, con 4 donantes; y el Hospital Nuevo San Roque de Córdoba, el Hospital Castro Rendón de Neuquén y el Hospital Central de Mendoza, con 3 donantes.

Los números dan cuenta de que la actividad de donación continúa mostrando una evolución positiva en nuestro país. Entre enero y mayo de 2026 se realizaron 415 procesos de donación de órganos, un 13,6 por ciento más que en el mismo período del año anterior.

Estos resultados reflejan que la consolidación de procesos de procuración impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación ha permitido ampliar las oportunidades de acceso al trasplante y ofrecer una respuesta cada vez más oportuna a las personas que se encuentran en lista de espera.

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