Récord histórico de donación de órganos: Tucumán entre las provincias con más procesos realizados

En este sentido, los hospitales que realizaron la mayor cantidad de procesos de donación en mayo fueron el Hospital Nacional Bicentenario Esteban Echeverría, con 11 donantes; el Hospital Ángel Cruz Padilla de Tucumán y el Hospital José María Cullen de Santa Fe con 5 donantes; el Hospital Escuela General San Martín de Corrientes, con 4 donantes; y el Hospital Nuevo San Roque de Córdoba, el Hospital Castro Rendón de Neuquén y el Hospital Central de Mendoza, con 3 donantes.