Desregulaciones libertarias: qué pasará con "Ahora 12", "Cuota Simple" y "Precios Cuidados"

El Gobierno nacional formalizó la derogación de 58 normativas de comercio interior mediante la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026. La medida, impulsada por la Secretaría de Industria y Comercio, apunta a eliminar regulaciones que la gestión actual considera obsoletas o que generaban "ambigüedad jurídica".
Entre las normas dadas de baja figuran los marcos legales de programas históricos como "Ahora 12", "Cuota Simple" y "Precios Cuidados". Si bien estos planes ya no se encontraban operativos o habían sido reemplazados, su eliminación formal busca limpiar el ecosistema regulatorio del Estado.
Este movimiento administrativo se complementa con la agenda legislativa del Ejecutivo, que actualmente impulsa en el Senado la "Ley Hojarasca". Dicho proyecto, diseñado por el ministro Federico Sturzenegger, pretende derogar otras 70 leyes nacionales bajo la misma premisa: desburocratizar la economía y eliminar la sobrerregulación estatal.