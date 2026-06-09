Política

Desregulaciones libertarias: qué pasará con "Ahora 12", "Cuota Simple" y "Precios Cuidados"

A través de la Resolución 12/2026, se eliminaron marcos legales de programas que ya no estaban vigentes, como Precios Cuidados y Ahora 12, con el objetivo de reducir la burocracia.

Desregulaciones libertarias: qué pasará con Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados
Hace 25 Min

El Gobierno nacional formalizó la derogación de 58 normativas de comercio interior mediante la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026. La medida, impulsada por la Secretaría de Industria y Comercio, apunta a eliminar regulaciones que la gestión actual considera obsoletas o que generaban "ambigüedad jurídica".

Entre las normas dadas de baja figuran los marcos legales de programas históricos como "Ahora 12", "Cuota Simple" y "Precios Cuidados". Si bien estos planes ya no se encontraban operativos o habían sido reemplazados, su eliminación formal busca limpiar el ecosistema regulatorio del Estado.

Este movimiento administrativo se complementa con la agenda legislativa del Ejecutivo, que actualmente impulsa en el Senado la "Ley Hojarasca". Dicho proyecto, diseñado por el ministro Federico Sturzenegger, pretende derogar otras 70 leyes nacionales bajo la misma premisa: desburocratizar la economía y eliminar la sobrerregulación estatal.

Temas Buenos AiresFederico SturzeneggerJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Ley Hojarasca: cuáles son las 63 normas que el Gobierno busca derogar por “obsoletas”

Ley Hojarasca: cuáles son las 63 normas que el Gobierno busca derogar por “obsoletas”

Sturzenegger propone licencias de conducir sin examen previo

Sturzenegger propone licencias de conducir sin examen previo

Sturzenegger defendió la reforma laboral: afirma que permitirá que se creen más puestos de trabajo

Sturzenegger defendió la reforma laboral: afirma que permitirá que se creen más puestos de trabajo

Cómo es el nuevo formato del recibo de sueldo que defendió Federico Sturzenegger

Cómo es el nuevo formato del recibo de sueldo que defendió Federico Sturzenegger

¿Cuándo pagan el aguinaldo a los empleados estatales de Tucumán?

¿Cuándo pagan el aguinaldo a los empleados estatales de Tucumán?

Lo más popular
Un ex candidato a concejal de Famaillá fue detenido por el secuestro de 470 kilos de cocaína
1

Un ex candidato a concejal de Famaillá fue detenido por el secuestro de 470 kilos de cocaína

Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027
2

Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027

Estiman en $200 millones el monto por estafas en una concesionaria de Yerba Buena
3

Estiman en $200 millones el monto por estafas en una concesionaria de Yerba Buena

Aconsejan no promulgar la desafectación de una calle pública para un country
4

Aconsejan no promulgar la desafectación de una calle pública para un country

Pedirán una pena de seis años y medio de prisión para Facundo Ale, hijo de “El Mono” Ale
5

Pedirán una pena de seis años y medio de prisión para Facundo Ale, hijo de “El Mono” Ale

Ranking notas premium
Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana
1

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027
2

Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027

El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones
3

El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones

La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y dejó en manos de la UNT la salida electoral
4

La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y dejó en manos de la UNT la salida electoral

Sin dictamen, se aplaza la definición por la suba del boleto en San Miguel de Tucumán
5

Sin dictamen, se aplaza la definición por la suba del boleto en San Miguel de Tucumán

Más Noticias
Escándalo en el rugby tucumano: un jugador golpeó a un árbitro en el partido entre Corsarios y La Querencia

Escándalo en el rugby tucumano: un jugador golpeó a un árbitro en el partido entre Corsarios y La Querencia

Quién era Daniel Osorio Peñaloza, el directivo de la empresa de Martín Menem encontrado muerto

Quién era Daniel Osorio Peñaloza, el directivo de la empresa de Martín Menem encontrado muerto

Encontraron muerto a un director de la empresa de suplementos dietarios de Martín Menem

Encontraron muerto a un director de la empresa de suplementos dietarios de Martín Menem

Estiman en $200 millones el monto por estafas en una concesionaria de Yerba Buena

Estiman en $200 millones el monto por estafas en una concesionaria de Yerba Buena

Alerta amarilla este martes: el SMN prevé ráfagas de 90 km/h, lluvias y nevadas intensas

Alerta amarilla este martes: el SMN prevé ráfagas de 90 km/h, lluvias y nevadas intensas

Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027

Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027

Aconsejan no promulgar la desafectación de una calle pública para un country

Aconsejan no promulgar la desafectación de una calle pública para un country

Un ex candidato a concejal de Famaillá fue detenido por el secuestro de 470 kilos de cocaína

Un ex candidato a concejal de Famaillá fue detenido por el secuestro de 470 kilos de cocaína

Comentarios