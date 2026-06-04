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Sturzenegger propone licencias de conducir sin examen previo

Puso como ejemplo el caso de México D. F. donde, según el funcionario, bajaron los accidentes. “Vos vas, te presentás, decís quiero mi licencia de conducir, pagás y te la dan”, manifestó.

Federico Sturzenegger
Federico Sturzenegger
Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • El ministro Federico Sturzenegger propuso en Argentina otorgar licencias de conducir sin examen previo para desregular el trámite y agilizar el sistema de emisión.
  • La propuesta se basa en el modelo de México DF y se suma a cambios ya vigentes del Decreto 196/2025, que digitalizó la licencia y eliminó trámites para profesionales.
  • Esta iniciativa busca profundizar la desregulación estatal, pero abre el debate sobre la seguridad vial en un país donde los accidentes son la principal muerte no natural.
Resumen generado con IA

La cruzada desreguladora de Federico Sturzenegger continúa. Ahora considera que hay que agilizar el sistema de otorgamiento de licencias de conducir, por lo cual propone otorgarlo sin examen previo, y que eso redundaría en menos accidentes.

“Vos vas, te presentás, decís quiero mi licencia de conducir, pagás y te la dan”, manifestó en una entrevista el ministro de Desregulación. Puso como ejemplo el caso del Distrito Federal de México donde, según el funcionario, de este modo, se terminó con casos de corrupción y bajaron los accidentes de tránsito.

“Si vos no sabés manejar, ¿vas a sacar la licencia, te vas a subir a un auto?“, lanzó Sturzenegger en Infobae, temerario, en un país que registra los accidentes de tránsito como la principal causa de muerte no natural.

En 2025, a través del Decreto 196/2025, el Gobierno introdujo cambios en la Licencia Nacional de Conducir, tanto en su formato como en su tramitación. Las modificaciones afectan a conductores particulares y profesionales y buscan simplificar los procedimientos administrativos.

Uno de los cambios principales es que la licencia de conducir tendrá formato digital y queda únicamente como opcional la cédula física tradicional. Los conductores podrán solicitar la versión física si la necesitan, por ejemplo, para viajes al exterior.

En el caso de las licencias profesionales, queda eliminada la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) y desaparece la obligación de renovar el documento en caso de cambio de domicilio.

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