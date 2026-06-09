Becas Progresar 2026: cuándo se cobra el retroactivo de $105.000 en junio

Anses dará inicio a su cronograma de depósitos este miércoles 10 de junio en el que liquidará las Becas Progresar 2026, una medida que alcanza a estudiantes cuya postulación ya fue aprobada en el programa de asistencia del Ministerio de Capital Humano. El sistema se divide en diferentes modalidades según el nivel educativo, entre Progresar Obligatorio, Superior y Trabajo. Pero en el transcurso de este mes, algunos beneficiarios no solo recibirán el mensual de $35.000 sino también el acumulado de anteriores períodos.