Becas Progresar 2026: cuándo se cobra el retroactivo de $105.000 en junio

Resumen para apurados
- La Anses pagará en Argentina, desde el 10 de junio, la beca Progresar a estudiantes, incluyendo un retroactivo de hasta $105.000 por demoras en la aprobación de inscripciones.
- El pago del acumulado de marzo, abril y mayo beneficia a quienes fueron admitidos tarde. Se abonará automáticamente por terminación de DNI, pausándose el feriado del 15 de junio.
- Esta regularización alivia el bolsillo estudiantil frente a la inflación y asegura la continuidad educativa de miles de jóvenes matriculados en los distintos niveles del programa.
El esquema de pagos de las Becas Progresar de junio aún no comenzó pero el calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya está a disposición de los beneficiarios, que recibirán el pago de acuerdo con la modalidad del número de DNI y con una particularidad para algunos casos: el cobro retroactivo de esta ayuda que podría alcanzar los $105.000.
Anses dará inicio a su cronograma de depósitos este miércoles 10 de junio en el que liquidará las Becas Progresar 2026, una medida que alcanza a estudiantes cuya postulación ya fue aprobada en el programa de asistencia del Ministerio de Capital Humano. El sistema se divide en diferentes modalidades según el nivel educativo, entre Progresar Obligatorio, Superior y Trabajo. Pero en el transcurso de este mes, algunos beneficiarios no solo recibirán el mensual de $35.000 sino también el acumulado de anteriores períodos.
Quiénes cobran el pago retroactivo acumulado en junio
Algunos solicitantes del programa recibirán los montos retroactivos acumulados correspondientes de marzo, abril y mayo en este mes de junio. Este escenario se replicará entre los estudiantes que registraron una admisión posterior al plazo de inscripción, por lo que la evaluación y el posterior visto bueno puede haberse extendido. Una vez que los jóvenes confirmen su condición de admitido en la plataforma de Mi Anses, comenzarán a cobrar el haber en junio.
Al acumularse las tres cuotas previas (marzo, abril y mayo) de $35.000 cada una, la acreditación total en junio ascenderá a los $105.000. En contraposición, los beneficiarios sujetos a la retención del 20% que posean haberes pendientes de ese mismo trimestre percibirán un pago retroactivo de $84.000, cifra que resulta de sumar las tres cuotas netas de $28.000.
Cuándo se paga el retroactivo y el haber mensual
El esquema oficial de pagos establecido para junio dará inicio este miércoles 10 y se estructurará de acuerdo con el último dígito del Documento Nacional de Identidad. Cabe destacar que el cronograma sufrirá una interrupción el lunes 15 de junio debido al feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, reanudándose las actividades al día siguiente:
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de junio
- Lunes 15 de junio: Sin actividad por Feriado Nacional
- DNI terminados en 6 y 7: martes 16 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 17 de junio
Desde el organismo previsional advirtieron que los depósitos se completarán de forma automática en función del calendario pautado, por lo cual los titulares del beneficio no requieren concretar ninguna gestión extra para percibir los montos acumulados.