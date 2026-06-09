Cómo hacer una mega picada para alentar a la Selección: aceitunas fritas, paté de hongos y tostadas de queso caseras

Un encuentro de fútbol requiere de pasos repetidos y conocidos: sentarse en el lugar de siempre, contar con idéntica compañía y disfrutar del clásico aperitivo que dio resultados positivos en el encuentro anterior. Para muchos, un menú que se reitera es esta propuesta gastronómica. De acuerdo con un relevamiento realizado por una de las aplicaciones de delivery y servicios más grandes de América Latina, Rappi, el 61% de las personas eligen esta opción para acompañar los encuentros futbolísticos, por sobre las pizzas, empanadas, e incluso el asado. En la época mundialista y en las citas de fútbol en general, el consumo de snacks se dispara y se convierte en una de las alternativas más populares.