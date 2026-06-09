Cómo hacer una mega picada para alentar a la Selección: aceitunas fritas, paté de hongos y tostadas de queso caseras

Resumen para apurados
- El cocinero Mariano Libonatti presentó en Argentina recetas caseras e innovadoras para renovar la clásica picada durante los partidos de la Selección nacional de fútbol.
- Frente a una preferencia del 61% por la picada en partidos, la propuesta busca reemplazar los snacks industriales con opciones caseras como paté de hongos y aceitunas fritas.
- Esta tendencia hacia lo gourmet y casero redefine los rituales de encuentro futbolístico, demostrando cómo la gastronomía adaptada enriquece las experiencias colectivas.
Los partidos de la Selección en el Mundial comienzan mucho antes de que el saque inicial dé tiempo a los fervorosos gritos de aliento. Los nervios se instalan desde las horas previas a que los delanteros se encuentren frente a sus contrincantes. Mucho antes del horario estipulado, ya hay cita de reunión en una casa, las cervezas se destaparon para calmar la ansiedad y la comida se sirve en la mesa ratona. El ritual para los compromisos de la Selección comienza con buena compañía y un aperitivo clave: la picada.
Un encuentro de fútbol requiere de pasos repetidos y conocidos: sentarse en el lugar de siempre, contar con idéntica compañía y disfrutar del clásico aperitivo que dio resultados positivos en el encuentro anterior. Para muchos, un menú que se reitera es esta propuesta gastronómica. De acuerdo con un relevamiento realizado por una de las aplicaciones de delivery y servicios más grandes de América Latina, Rappi, el 61% de las personas eligen esta opción para acompañar los encuentros futbolísticos, por sobre las pizzas, empanadas, e incluso el asado. En la época mundialista y en las citas de fútbol en general, el consumo de snacks se dispara y se convierte en una de las alternativas más populares.
Gran parte de la preferencia de los hinchas por la picada se debe a que facilita la organización de grandes encuentros, ya que, por supuesto, los partidos se disfrutan de manera colectiva. Así es que resulta una opción más accesible y que ofrece una gran variedad de productos, dando lugar a una experiencia completa que se adapta a cualquier reunión.
Recetas diferentes para la picada
Pero si se quiere disfrutar de una jornada con variedad de comidas sin caer en las típicas papas fritas y fiambres, el creador de contenido gastronómico Mariano Libonatti compartió una serie de recetas fuera de lo común. Más allá del jamón clásico, las aceitunas de colores o las frituras, el cocinero detalló un paso a paso con opciones refrescantes como dips de hongos, aceitunas fritas y las mini tostaditas de queso que simulan los famosos “twistos”. Todo esto para hacerlo de forma casera y rápida.
Tostadas de queso caseras (Estilo "Twistos")
Ingredientes
- 500 gramos de harina 0000
- 10 gramos de sal
- 5 gramos de levadura seca
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 275 ml de agua tibia
- 40 gramos de levadura nutricional sabor queso
1. Mezclar la harina y la sal en un bol amplio. Formar una corona en el centro e incorporar la levadura seca, el aceite de oliva, el agua tibia y los saborizantes (levadura nutricional sabor queso).
2. Amasar enérgicamente la preparación durante 5 minutos hasta obtener un bollo liso y homogéneo. Cubrir el recipiente y dejar reposar la masa en un lugar cálido durante 30 minutos para que realice el primer leudado.
3. Dividir la masa y modelar bastoncillos largos y finos. Disponerlos sobre la superficie de cocción, cubrirlos y dejarlos leudar nuevamente durante 1 hora.
4. Colocar los bastones en una pieza de cocina sobre la hornalla a fuego corona. Dorar durante 8 minutos por lado, dándolos vuelta para lograr una cocción uniforme.
5. Retirar los bastones del fuego y dejarlos enfriar por completo. Una vez fríos, cortarlos en sentido diagonal para obtener las mini tostadas y llevarlas a fuego mínimo hasta que adquieran una textura perfectamente seca y crocante.
Paté de hongos portobello
Ingredientes
- 200 gramos de hongos portobello
- ½ cebolla
- 2 ramitas finas de cebolla de verdeo o puerro
- 2 o 3 cucharadas de crema de leche
- Ralladura y jugo de ½ limón
- 1 diente de ajo
- Nuez moscada (una pizca)
- Aceite (cantidad necesaria)
1. Verter un chorro de aceite en una sartén y rehogar la cebolla junto con la cebolla de verdeo (o puerro) picadas hasta que adquieran una textura tierna y transparente.
2. Incorporar los hongos portobello previamente cortados a la sartén. Cocinar el conjunto hasta que los hongos estén en su punto justo, retirar del fuego y reservar.
3. Colocar la preparación cocida en un procesador de alimentos o licuadora. Añadir la ralladura y el jugo de medio limón, la pizca de nuez moscada, el diente de ajo y la crema de leche. Procesar minuciosamente hasta lograr una pasta homogénea y untuosa. Trasvasar el paté a un frasco limpio y conservar en el refrigerador hasta el momento de servir.
Aceitunas fritas crujientes
Ingredientes
- Aceitunas descarozadas o rellenas (cantidad a gusto)
- 1 huevo
- Leche (un chorro para el ligue)
- Harina (cantidad necesaria)
- Pan rallado o panko (cantidad necesaria)
- Aceite para freír (cantidad necesaria)
1. Batir el huevo en un recipiente junto con un poco de leche para crear el ligue. En un plato por separado, pasar las aceitunas por harina asegurando que queden cubiertas de manera ligera y uniforme.
2. Sumergir las aceitunas enharinadas en la mezcla de huevo y leche. Posteriormente, pasándolas por el pan rallado o panko, rebozarlas ejerciendo una leve presión para que el empanado se adhiera de forma óptima.
3. Freír las aceitunas en abundante aceite caliente hasta que adquieran un color dorado y una textura crujiente. Retirarlas con una espumadera y disponerlas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de oleosidad antes de servirlas en la mesa ratona.