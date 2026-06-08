Argentina vs Islandia: la comparación que muestra cuánto cambió la Selección entre Rusia 2018 y el Mundial 2026

Cuando la Selección enfrentó a los islandeses en Moscú, hace casi ocho años, el empate 1 a 1 fue mucho más que un resultado inesperado. Fue el primer síntoma visible de un problema que venía gestándose desde hacía tiempo. Aquel equipo dirigido por Jorge Sampaoli (en el que Lionel Scaloni se desempeñaba como ayudante de campo) había llegado al Mundial cargado de dudas, con un funcionamiento precario, un DT cuestionado y una dependencia casi absoluta de Lionel Messi.