"Preferiría que no": la inesperada confesión de Nahir Galarza desde la cárcel

Resumen para apurados
- Nahir Galarza habló públicamente desde la cárcel en una entrevista para el canal Olga, donde asumió la responsabilidad del crimen de Fernando Pastorizzo pero negó la intencionalidad.
- Condenada a perpetua por el homicidio de 2017, detalló su rutina de estudio en prisión, reveló un aborto previo al crimen y describió una relación marcada por la violencia.
- Galarza expresó su deseo de quedar en el anonimato y cuestionó la enorme repercusión mediática de su caso, el cual ha inspirado libros, series y documentales en Argentina.
A casi diez años del crimen de Fernando Pastorizzo, un caso que conmocionó a la Argentina y generó un enorme impacto mediático, Nahir Galarza volvió a hablar públicamente desde la cárcel. Lo hizo durante una entrevista con Paulo Kablan y Nati Jota para el canal de streaming Olga, donde repasó aspectos de su vida actual, recordó la noche del asesinato y se refirió a la relación que mantenía con la víctima.
Condenada a prisión perpetua por el homicidio de Fernando Pastorizzo ocurrido en diciembre de 2017, Galarza aseguró que asume la responsabilidad por lo sucedido, aunque insistió en que no tuvo la intención de matar.
Qué dijo Nahir Galarza sobre el crimen de Fernando Pastorizzo
Durante la entrevista, la joven evitó profundizar en los detalles técnicos de la causa judicial, pero reconoció su responsabilidad en el hecho.
"No me sirve de nada porque ya estoy condenada y yo soy responsable. Me hago cargo sin los detalles, pero no fue intencional porque yo no fui pensando en matar", expresó.
Al mismo tiempo, rechazó la versión de que se haya tratado de un accidente. "No fue un accidente, se escapó el tiro. Esa declaración que se transmitió desde Gualeguaychú no es real tampoco", sostuvo.
Según relató, el episodio ocurrió en medio de una discusión que se desarrolló en un contexto de violencia dentro de la relación que mantenían. Galarza afirmó que Pastorizzo reaccionaba de manera agresiva y que existían situaciones de maltrato.
"Hoy puedo decir que no soy la misma persona que cuando tenía 19 años", señaló al reflexionar sobre aquellos hechos. Además, aseguró que actualmente no sería capaz de actuar de la misma manera.
La revelación sobre un embarazo y un aborto antes del crimen
Uno de los momentos más sensibles de la entrevista llegó cuando recordó una situación personal ocurrida meses antes del asesinato.
Galarza contó que, dos meses antes del crimen, atravesó un embarazo que sospechaba que era de Fernando Pastorizzo y que terminó en un aborto que, según relató, fue impulsado por decisión de sus padres.
La joven aseguró que aquella experiencia le provocó un profundo dolor emocional y que continúa siendo un tema difícil de afrontar incluso en la actualidad.
Cómo es la vida de Nahir Galarza en prisión
En cuanto a su presente, la condenada explicó que mantiene una rutina enfocada en el estudio y distintas actividades dentro del penal.
Actualmente cursa el último año de la carrera de Psicología Social, practica yoga, realiza ejercicios físicos y también dicta clases para otras internas.
Además, reveló que logró reconstruir su vida afectiva y que mantiene una relación sentimental con otro interno condenado a ocho años de prisión, a quien conoció mientras estudiaba dentro del establecimiento penitenciario.
La depresión y los momentos más difíciles del encierro
Más allá de las actividades que realiza diariamente, Galarza reconoció que la vida en prisión continúa siendo una experiencia muy dura.
"No es que la paso re bien. He estado medicada mucho tiempo. Es algo que llevas todos los días, cuando te levantás, cuando te vas a dormir", confesó.
La joven explicó que uno de los aspectos que más le pesa del encierro es la sensación de falta de libertad, algo que describió con una frase que llamó la atención durante la entrevista: "Lo que más duele es salir al patio y ver que el cielo tiene rejas".
La frase final de Nahir Galarza sobre cómo quiere ser recordada
Hacia el cierre de la conversación, Galarza fue consultada sobre el impacto mediático que tuvo su caso durante todos estos años, incluyendo libros, documentales y producciones audiovisuales inspiradas en la historia.
Lejos de buscar protagonismo, aseguró que preferiría desaparecer del foco público.
"Preferiría que no me recuerden. Ser anónima", afirmó.
También cuestionó que el caso continúe siendo identificado con su nombre y no con el de la víctima. "Tampoco entiendo por qué se llama caso Nahir Galarza y no se llama caso Fernando Pastorizzo, que sería lo normal", concluyó.