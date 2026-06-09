"Preferiría que no": la inesperada confesión de Nahir Galarza desde la cárcel

A casi diez años del crimen de Fernando Pastorizzo, un caso que conmocionó a la Argentina y generó un enorme impacto mediático, Nahir Galarza volvió a hablar públicamente desde la cárcel. Lo hizo durante una entrevista con Paulo Kablan y Nati Jota para el canal de streaming Olga, donde repasó aspectos de su vida actual, recordó la noche del asesinato y se refirió a la relación que mantenía con la víctima.