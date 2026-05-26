El doble femicida Pablo Laurta cambió de abogado y eligió a un ex defensor de Nahir Galarza

Mientras tanto, Laurta continuará siendo asistido oficialmente por José Luis Legarreta hasta que la nueva designación quede ratificada ante la Justicia. La última medida impulsada por el defensor público había sido solicitar estudios psicológicos sobre el acusado. Según trascendió, no se trató de una pericia formal, sino de una instancia preliminar destinada a analizar el perfil psicológico del detenido. Ese procedimiento había sido acordado a comienzos de marzo, aunque dos meses después todavía no existían novedades sobre su realización. La intención era determinar si Laurta atravesó un deterioro emocional progresivo hasta “perder la cabeza” al momento de los hechos que se le imputan.