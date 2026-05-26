El doble femicida Pablo Laurta cambió de abogado y eligió a un ex defensor de Nahir Galarza

Resumen para apurados
- El acusado de doble femicidio Pablo Laurta solicitó en Paraná cambiar a su defensor oficial por Augusto Lafferriere, exabogado de Nahir Galarza, para afrontar sus causas penales.
- Laurta está procesado por matar a un remisero en Concordia y a su expareja y exsuegra en Córdoba. El letrado notificó que primero se reunirá con él antes de aceptar formalmente.
- De aceptar la defensa, Lafferriere coordinará estrategias con los abogados de Córdoba de cara al juicio por jurados, redefiniendo el rumbo de las pericias psicológicas previas.
Pablo Rodríguez Laurta, detenido como principal sospechoso del crimen del remisero Martín Sebastián Palacio en Concordia y procesado además por el doble femicidio de su ex pareja, Luna Giardina, y de su ex suegra, Mariel Zamudio, en Córdoba, decidió cambiar de abogado y abandonar la defensa oficial que llevaba adelante José Luis Legarreta. El pedido fue realizado el jueves 21 de mayo, cerca del mediodía, en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, donde permanece detenido.
El acusado solicitó ser trasladado de urgencia a la División Tratamiento Correccional para formalizar el apartamiento de Legarreta y designar como nuevo defensor al abogado entrerriano Augusto Lafferriere. Tras una breve declaración, se confeccionó un acta firmada por las partes intervinientes y posteriormente enviada por correo electrónico al estudio jurídico del letrado.
Lafferriere recibió la notificación horas más tarde, cuando ya se encontraba en su domicilio de Nogoyá, a unos 100 kilómetros de Paraná. Según relató, la designación lo tomó completamente por sorpresa. “No sabía de quién se trataba. Yo no soy muy consumidor de medios”, afirmó el abogado en declaraciones a Infobae.
El nombre de Lafferriere no es desconocido en causas de alto impacto mediático. Tiempo atrás participó en la defensa de Nahir Galarza y también representó al youtuber Eduardo Miguel Prestofelippo, conocido públicamente como “El Presto”.
“Con Nahir estuve unos meses. Fue por una cuestión puntual vinculada al acceso a redes sociales y al derecho a la identidad personal”, explicó el letrado, quien aclaró además que ya no integra la defensa de Galarza porque presentó su renuncia hace tiempo.
El abogado señaló que su estudio tramita alrededor de 500 causas penales y que inicialmente creyó que la designación estaba vinculada con otro expediente relacionado con narcotráfico. “Pensé que se trataba de uno de los integrantes de una banda investigada. Después empecé a buscar información y ahí descubrí que se trataba de un caso que tuvo repercusión nacional por la gravedad de los hechos atribuidos”, sostuvo.
Por el momento, la designación no quedó firme. Lafferriere indicó que antes de aceptar formalmente la defensa pretende mantener una reunión personal con Laurta para conocer su postura y definir la estrategia a seguir. “En términos formales, lo que existe es una designación de Pablo Rodríguez Laurta proponiéndome como abogado defensor”, explicó.
“No acepto un caso sin antes hablar con el interesado para definir qué pretende y si es razonable o no lo que solicita. Recién allí deberé informar al Juzgado de Garantías”, agregó el abogado, en referencia al expediente que en Entre Ríos está bajo la órbita de la jueza Gabriela Seró.
Lafferriere también admitió que le llamó la atención haber sido elegido sin contacto previo del acusado ni de familiares. “Por lo general, uno toma conocimiento por el potencial cliente o por algún allegado. En este caso nadie se comunicó conmigo”, afirmó.
En caso de aceptar la representación, el abogado adelantó que trabajará coordinadamente con los defensores de Laurta en Córdoba, donde el acusado enfrentará un juicio por jurados por el doble femicidio de Giardina y Zamudio. “Son procesos distintos y autónomos, pero es importante que exista compatibilidad entre las estrategias y los relatos de defensa”, señaló.
Mientras tanto, Laurta continuará siendo asistido oficialmente por José Luis Legarreta hasta que la nueva designación quede ratificada ante la Justicia. La última medida impulsada por el defensor público había sido solicitar estudios psicológicos sobre el acusado. Según trascendió, no se trató de una pericia formal, sino de una instancia preliminar destinada a analizar el perfil psicológico del detenido. Ese procedimiento había sido acordado a comienzos de marzo, aunque dos meses después todavía no existían novedades sobre su realización. La intención era determinar si Laurta atravesó un deterioro emocional progresivo hasta “perder la cabeza” al momento de los hechos que se le imputan.
En ese marco, una de las líneas de análisis apuntaba al vínculo que mantenía con su madre, Estrella Laurta Varela, a quien personas de su entorno describieron como una mujer de personalidad “particular”.