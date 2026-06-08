Anses: quiénes cobran jubilaciones y asignaciones este martes 9 de junio

Pensiones No Contributivas y planes por Desempleo

En lo que respecta a las Pensiones No Contributivas, el calendario de ANSES estipula que este martes 9 de junio cobrarán aquellos beneficiarios cuyos documentos de identidad finalicen en las cifras 2 y 3. Asimismo, se habilitará el pago para los trabajadores integrados en el plan de Desempleo Plan 2, esquema bajo el cual todas las terminaciones de DNI podrán percibir sus asignaciones mensuales en la ventana temporal prevista.