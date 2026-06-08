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Anses: quiénes cobran jubilaciones y asignaciones este martes 9 de junio

Conocé el cronograma completo.

ANSES. Conocé cuándo cobrás.
ANSES. Conocé cuándo cobrás. (Imagen web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Anses efectiviza este martes 9 de junio de 2026 el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares en sucursales bancarias del país según la terminación del DNI.
  • Los cobros varían según el beneficio: jubilados que superan la mínima con DNI terminado en 1, pensiones no contributivas en 2 y 3, y desempleo junto a pago único para todos los DNI.
  • Este cronograma busca garantizar un flujo ordenado en las entidades bancarias habilitadas, facilitando el cobro seguro y previsible para millones de beneficiarios sociales.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó el cronograma de pagos correspondiente a las diferentes prestaciones de la seguridad social para este martes 9 de junio de 2026

Los desembolsos, que se realizarán a través de las sucursales bancarias habilitadas, alcanzan a jubilados, pensionados y beneficiarios de diversos programas sociales de acuerdo a la terminación de su documento nacional de identidad.

Jubilaciones, pensiones y asignaciones por hijo

Este martes llega el turno del cobro para aquellos jubilados y pensionados que perciben ingresos superiores al haber mínimo, siempre y cuando su DNI finalice en el número 1. Por otra parte, la entidad previsional recordó que quienes sean titulares de la Asignación Familiar por Hijo y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tienen sus haberes disponibles para percibir.

Pensiones No Contributivas y planes por Desempleo

En lo que respecta a las Pensiones No Contributivas, el calendario de ANSES estipula que este martes 9 de junio cobrarán aquellos beneficiarios cuyos documentos de identidad finalicen en las cifras 2 y 3. Asimismo, se habilitará el pago para los trabajadores integrados en el plan de Desempleo Plan 2, esquema bajo el cual todas las terminaciones de DNI podrán percibir sus asignaciones mensuales en la ventana temporal prevista.

Liquidación de asignaciones familiares y de pago único

Para finalizar, las autoridades detallaron que las asignaciones de pago único —orientadas a los conceptos de matrimonio, adopción y nacimiento— correspondientes a la primera quincena del mes se pagarán para todas las terminaciones de documentos. Este beneficio especial, al igual que las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas para todas las identificaciones, mantendrán su período de vigencia de cobro en las ventanillas bancarias.


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