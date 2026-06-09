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Recuerdos fotográficos: 1904. Lola Mora pone señas de identidad tucumana

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: 1904. Lola Mora pone señas de identidad tucumana
Roberto Delgado
Por Roberto Delgado Hace 1 Hs

En pocos meses de 1904 Lola Mora preparó tres monumentos escultóricos que expresaron las señas de la identidad tucumana -los bajorrelieves de la Casa Histórica, la estatua de la Libertad y el monumento a Juan Bautista Alberdi-, y los inauguró en dos días: el 24 y el 25 de septiembre de ese año.

Los había preparado en Roma. Llegó a fines de mayo con los cajones con la Libertad y el monumento a Alberdi, y en julio arribarían los bajorrelieves. Estos, que representan la jura de la Independencia, fueron instalados en las paredes de la Casa de Tucumán -que entonces sólo tenía el templete de la Jura- y entre las figuras en relieve la escultora puso al presidente Julio Argentino Roca (figura 1)

FIGURA 1 FIGURA 1
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En cuanto a la Libertad, que iba a ser emplazada en el patio de la misma Casa Histórica, fue instalada por decisión de la escultora en la plaza Independencia, en el lugar donde se encontraba la estatua de Manuel Belgrano, que fue trasladada. Lola Mora se impuso, además, a la opinión general -incluso de Roca- que pretendía que la escultura mirase al Este. Ella dijo que debía mirar al Oeste. Para la imagen de la Libertad -una mujer clásica, imponente, mediterránea- se inspiró en una de las hijas del embajador argentino en Italia, Enrique B. Moreno. (figura 2).

FIGURA 2 FIGURA 2
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En cuanto al monumento a Alberdi, puso al prócer plantado firmemente de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, la cabeza gacha y en actitud meditabunda. Lo acompaña una joven con un libro -se supone que es Las Bases...- y una pluma para escribir, un querubín arrodillado y a su espalda una figuración de la Música, con una lira, aludiendo a la veta artística del tucumano, que era compositor y ejecutante (figura 3).

FIGURA 3 FIGURA 3
FIGURA 3 FIGURA 3

Más información en dos notas de Carlos Páez de la Torre (h): “La Libertad y la Casa Histórica” (19/06/2016) y “Alberdi en el mármol” (21/03/2020).

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