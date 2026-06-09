Recuerdos fotográficos: 1904. Lola Mora pone señas de identidad tucumana

En cuanto a la Libertad, que iba a ser emplazada en el patio de la misma Casa Histórica, fue instalada por decisión de la escultora en la plaza Independencia, en el lugar donde se encontraba la estatua de Manuel Belgrano, que fue trasladada. Lola Mora se impuso, además, a la opinión general -incluso de Roca- que pretendía que la escultura mirase al Este. Ella dijo que debía mirar al Oeste. Para la imagen de la Libertad -una mujer clásica, imponente, mediterránea- se inspiró en una de las hijas del embajador argentino en Italia, Enrique B. Moreno. (figura 2).