Los secuestros récords de droga ya no son una casualidad

Funcionarios de la Nación, que son los responsables de la vigilancia de los cielos, sostienen que el sistema de radarización está funcionando, pero la realidad parece contradecir esa afirmación y cada vez son más los vuelos narcos denunciados. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, destacó que en los dos últimos años se incrementó en un 500% el secuestro de drogas sintéticas, pero no informó dónde y cómo se las producía. Hay cuestiones muy obvias que no se aclaran. Por ejemplo, más del 60% de la cocaína tiene la marca de un delfín, pero hasta aquí nadie confirmó oficialmente de quién es ese sello distintivo que se hizo conocido hace casi una década.