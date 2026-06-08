La emotiva confesión de Antonio Banderas al papa León XIV: “He sido víctima del hechizo de Dios”

El actor español Antonio Banderas protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la visita del Papa León XIV a España. Durante un encuentro celebrado en el Movistar Arena de Madrid, el artista sorprendió al pontífice con un profundo discurso sobre la fe, el arte y la espiritualidad que culminó con una frase que emocionó a los presentes: “Santo Padre, he sido víctima del hechizo de Dios”.