La emotiva confesión de Antonio Banderas al papa León XIV: “He sido víctima del hechizo de Dios”
El encuentro dejó una poderosa reflexión sobre el valor del arte, la fe y el diálogo en una sociedad cada vez más compleja, además de mostrar una faceta íntima y profundamente espiritual de uno de los actores más reconocidos del mundo hispano.
Resumen para apurados
- Antonio Banderas confesó al papa León XIV haber sido 'víctima del hechizo de Dios' durante un encuentro sobre fe y cultura celebrado hoy en el Movistar Arena de Madrid.
- El hecho ocurrió en el evento 'Tejer Redes', donde el actor recordó su infancia en Málaga y defendió el rol del arte frente a los desafíos de la inteligencia artificial.
- El diálogo marca un hito en la relación de la Iglesia con el arte y refuerza la necesidad de preservar la dimensión humana frente al acelerado avance de la tecnología.
El actor español Antonio Banderas protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la visita del Papa León XIV a España. Durante un encuentro celebrado en el Movistar Arena de Madrid, el artista sorprendió al pontífice con un profundo discurso sobre la fe, el arte y la espiritualidad que culminó con una frase que emocionó a los presentes: “Santo Padre, he sido víctima del hechizo de Dios”.
La intervención formó parte del acto denominado “Tejer Redes”, organizado por la Archidiócesis de Madrid, que reunió a representantes destacados de la cultura, el deporte y la sociedad civil. Entre los asistentes también estuvieron la campeona olímpica Carolina Marín, la bailaora Sara Baras y la nadadora paralímpica Teresa Perales.
Un encuentro marcado por el diálogo entre la Iglesia y la cultura
La jornada estuvo conducida por los periodistas Carlos Franganillo y Lara Siscar y tuvo como eje principal el diálogo entre la Iglesia Católica y distintos sectores de la sociedad.
Durante su intervención, Antonio Banderas destacó el papel fundamental que el arte ha tenido a lo largo de la historia como puente entre las personas y como vehículo de reflexión espiritual.
“El arte es pregunta. Es reflexión. Es contraste. Es revolución”, expresó el actor ante miles de asistentes que siguieron con atención sus palabras.
Asimismo, remarcó la estrecha relación histórica entre la Iglesia y las manifestaciones artísticas.
“La relación entre la Iglesia católica y el arte no ha sido solo fructífera: ha sido determinante. No tememos equivocarnos al decir que la Iglesia ha sido el mayor productor de arte de la historia de la humanidad”, afirmó.
Los recuerdos de Málaga y el origen de su fe
Uno de los momentos más personales de su discurso llegó cuando recordó su infancia en Málaga y las celebraciones de Semana Santa que marcaron profundamente su vida.
Banderas relató que fue en aquellas procesiones donde comenzó a hacerse preguntas sobre Dios y la espiritualidad cuando apenas tenía cuatro o cinco años.
El actor evocó las imágenes de su madre observando con devoción a la Virgen de la Esperanza, las saetas que resonaban en las calles y el compromiso de las personas que participaban cada año de las celebraciones religiosas.
Según explicó, aquellas experiencias le permitieron comprender la importancia de la comunidad y de la búsqueda espiritual compartida.
“Y fue ahí, Santo Padre, en ese marco de arte popular anónimo, cuando con tan solo 4 o 5 años de edad nació en mí una pregunta que solo contenía una palabra: ¿Dios?”, recordó.
“El artista debe ser valiente como lo fue Cristo”
A lo largo de su exposición, el protagonista de películas como La máscara del Zorro y Dolor y gloria defendió el papel del arte como una herramienta para denunciar injusticias y promover valores humanos.
“El arte debe ser una alternativa a la violencia. Todas las violencias”, señaló.
También sostuvo que los artistas tienen la responsabilidad de actuar con valentía frente a los desafíos de la sociedad actual.
“Así como lo hizo el propio Cristo, el artista debe actuar con valentía y no abandonar el ser instancia crítica a la sociedad, al propio arte y a la propia religión”, afirmó.
Una reflexión sobre la inteligencia artificial y el alma humana
En otro tramo de su discurso, Antonio Banderas se refirió a los desafíos que plantea la tecnología en la actualidad y advirtió sobre la necesidad de preservar la dimensión humana frente al avance de la inteligencia artificial.
“Vivimos en un mundo que corre, que se fragmenta y que a veces se simplifica en exceso. El arte nos ayuda a recuperar la profundidad y el alma que está tratando de ser robada por inteligencias artificiales que deben estar al servicio del ser humano y no al revés”, manifestó.
Para el actor, el arte sigue siendo una herramienta esencial para formular preguntas sobre el sentido de la vida, el dolor, el amor y la trascendencia.
La frase que emocionó al Papa León XIV
El momento más impactante llegó en el cierre de su intervención, cuando explicó el significado de la obra musical Godspell, en la que participa actualmente.
Banderas recordó que el título puede traducirse al español como “El Hechizo de Dios”, una idea que utilizó para resumir su experiencia espiritual.
“Santo Padre, yo estoy aquí por Godspell. La traducción de Godspell al español es ‘El Hechizo de Dios’. Yo estoy hoy aquí confesando haber sido víctima del hechizo de Dios”, declaró.
La frase provocó una inmediata reacción del público, que se puso de pie para aplaudir tanto al actor como al pontífice.
Tras finalizar el discurso, Antonio Banderas y el papa León XIV se saludaron afectuosamente sobre el escenario, protagonizando una de las imágenes más destacadas de la histórica visita del Pontífice a España.