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Hubo un récord de gasto en armas atómicas en 2025

“Una nueva carrera armamentística nuclear” que puede durar décadas.

Hubo un récord de gasto en armas atómicas en 2025
Hace 3 Hs

GINEBRA, Suiza.- El gasto global en armas atómicas alcanzó un récord en 2025 de casi 119.000 millones de dólares, afirma un estudio publicado que alerta de “una nueva carrera armamentística nuclear” que puede “durar décadas”.

Los nueve países con este tipo de armamento incrementaron su gasto en estos arsenales en casi 17.000 millones de dólares, según un informe de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN). En un momento de crecientes tensiones geopolíticas, “se avecina una nueva carrera armamentística nuclear, una que los propios responsables se preparan para que dure décadas”, advierte su informe.

Susi Snyder, directora de programas de ICAN y coautora del reporte, afirmó que esta escalada, unida al temor de que la inteligencia artificial pueda aumentar el riesgo de uso de armas nucleares, resulta profundamente alarmante. “Para ser sincera, estoy aterrorizada”, declaró.

Las “trampas” en los tratados sobre armas nucleares

Las “trampas” en los tratados sobre armas nucleares

En un estudio sobre la misma cuestión publicado el lunes, el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo alertó que “el nivel de peligros y riesgos nucleares aumenta”. Según este trabajo, el número de ojivas nucleares en el mundo siguió su declive de las últimas décadas hasta situarse en 12.187, pero el número de municiones disponibles para ser usadas aumentó a 9.745.

El estudio reveló que todos los Estados con armas nucleares -Reino Unido, China, Francia, India, Israel, Corea del Norte, Pakistán, Rusia y Estados Unidos- aumentaron su gasto en la materia el año pasado. Estados Unidos gastó más que todo el resto de países juntos, con una inversión de 69.200 millones de dólares en 2025, 12.400 millones más que un año antes.

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