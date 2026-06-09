Hubo un récord de gasto en armas atómicas en 2025

En un estudio sobre la misma cuestión publicado el lunes, el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo alertó que “el nivel de peligros y riesgos nucleares aumenta”. Según este trabajo, el número de ojivas nucleares en el mundo siguió su declive de las últimas décadas hasta situarse en 12.187, pero el número de municiones disponibles para ser usadas aumentó a 9.745.