Pedirán una pena de seis años y medio de prisión para Facundo Ale, hijo de “El Mono” Ale

En el marco de esta investigación fueron detenidos Javier “Chuky” Casanova y Walter “Petiso David” Lobos. Al primero lo acusaron de haber participado en el tiroteo, pero posteriormente fue sobreseído al comprobarse que no tuvo intervención en el hecho. Sin embargo, durante los allanamientos realizados en sus domicilios, las autoridades encontraron estupefacientes, por lo que ambos fueron procesados por la Justicia Federal y actualmente permanecen detenidos.