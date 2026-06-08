Los estatales tucumanos cobrarán el aguinaldo sin descuentos por deudas financieras

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo anunció que los estatales de Tucumán cobrarán el aguinaldo el 17 de junio sin descuentos por deudas, buscando aliviar la crisis económica familiar.
- Tras gestiones con el Banco Macro, se desactivaron las retenciones automáticas en un escenario de endeudamiento récord, donde un 39% destina este cobro a cancelar deudas.
- La iniciativa inyectará $120.000 millones al comercio local y otorgará autonomía a los trabajadores para administrar sus ingresos frente a la compleja situación nacional.
El sobreendeudamiento de las familias alcanzó niveles récord en Tucumán y en el resto de Argentina. Se trata de una realidad que afecta a amplios sectores de la población, ya que deja cada vez menos margen para acceder a financiamiento, según vienen advirtiendo consultoras privadas. En ese contexto, el Gobierno ratificó este lunes el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), que se abonará el 16 y 17 de este mes (fecha de depósito y de disponibilidad de los fondos, respectivamente). Además, informó que los trabajadores estatales percibirán este ingreso sin descuentos, es decir, no estará sujeto a retenciones por deudas financieras.
El gobernador, Osvaldo Jaldo, anunció esta mañana la medida al señalar que “el aguinaldo se cobrará de manera íntegra, sin descuentos”. Más tarde, el ministro de Economía, Daniel Abad, ratificó la decisión y explicó que el titular del Poder Ejecutivo (PE) había realizado gestiones ante el Grupo Macro, principal agente financiero de la Provincia, para evitar que se efectuaran descuentos vinculados con la morosidad financiera.
“Efectivamente, a última hora de la tarde, desde el Banco Macro nos comunicaron que no van a hacer ningún descuento a los trabajadores por el cobro del aguinaldo. Nos acaban de confirmar”, añadió el ministro LA GACETA.
La medida, según calcularon en la Casa de Gobierno, tendría un impacto económico de alrededor de $120.000 millones. Sumado al pago de los salarios de mayo, se estima que se volcarían al mercado local cerca de $350.000 millones.
“El Sueldo Anual Complementario se depositará el 16 de junio y estará disponible el día 17”, anunció el mandatario, quien además hizo hincapié en que la medida tendrá un impacto positivo en la economía local.
“Vamos a inyectar recursos al sector comercial de la provincia y también al bolsillo de los trabajadores, en un momento en el que muchas familias necesitan un acompañamiento adicional”, añadió.
Sobre los compromisos salariales, Jaldo reconoció un complejo escenario económico nacional y explicó que durante junio la Provincia afronta el pago de los haberes mensuales y del medio aguinaldo, lo que representa una erogación equivalente a “una planilla y media de salarios”.
Según un informe de la consultora Focus Market, el medio aguinaldo estará marcado este año por la necesidad de afrontar compromisos económicos. Una de sus encuestas reveló que el 39% de los consultados destinará el SAC a cubrir deudas con tarjetas de créditos y billeteras virtuales, o gastos corrientes del hogar.
En detalle, el 23% señaló que utilizará esos fondos para cancelar obligaciones financieras, mientras que el 16% indicó que los aplicará al pago de expensas, servicios y otros gastos habituales. De esta manera, casi cuatro de cada 10 personas emplearán el ingreso adicional para atender necesidades vinculadas con el sostenimiento de la economía familiar.
El ministro de Economía destacó el resultado de las gestiones realizadas por Jaldo y señaló que esta disposición permitirá a cada empleado decidir el destino de esos fondos, ya sea para cancelar deudas o para consumo, de acuerdo con la situación económica de cada hogar.