Los estatales tucumanos cobrarán el aguinaldo sin descuentos por deudas financieras

El sobreendeudamiento de las familias alcanzó niveles récord en Tucumán y en el resto de Argentina. Se trata de una realidad que afecta a amplios sectores de la población, ya que deja cada vez menos margen para acceder a financiamiento, según vienen advirtiendo consultoras privadas. En ese contexto, el Gobierno ratificó este lunes el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), que se abonará el 16 y 17 de este mes (fecha de depósito y de disponibilidad de los fondos, respectivamente). Además, informó que los trabajadores estatales percibirán este ingreso sin descuentos, es decir, no estará sujeto a retenciones por deudas financieras.