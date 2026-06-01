Una convocatoria busca adolescentes argentinos para estudiar en el exterior

Resumen para apurados
- UWC Argentina abrió la convocatoria hasta el 19 de julio de 2026 para que adolescentes argentinos de 15 a 18 años realicen sus estudios secundarios en el exterior.
- El proceso se realiza online y no requiere dominio previo de inglés. Los seleccionados cursarán el Bachillerato Internacional conviviendo con jóvenes de diversas culturas.
- Esta iniciativa promueve la integración global de jóvenes argentinos, brindándoles herramientas de liderazgo y una certificación aceptada por prestigiosas universidades mundiales.
Una convocatoria internacional para estudiantes argentinos abrió sus inscripciones y ofrece la posibilidad de formar parte de una red educativa presente en distintos países, donde conviven y estudian jóvenes de diferentes culturas y nacionalidades.
La propuesta permite acceder a una experiencia académica y cultural que reúne a adolescentes de todo el mundo. A través de este programa, los estudiantes cursan sus últimos años de secundaria mientras comparten proyectos, actividades y experiencias con pares de diferentes realidades.
La iniciativa es impulsada por UWC Argentina, que abrió la inscripción para la Convocatoria 2027 de los Colegios del Mundo Unido (United World Colleges).
Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 19 de julio de 2026 y podrán realizarse de manera online.
Qué ofrece la experiencia UWC
La propuesta permite que estudiantes de distintas partes del mundo convivan, estudien y desarrollen proyectos en conjunto durante los últimos años de su formación secundaria.
Los colegios UWC reúnen jóvenes con trayectorias, idiomas y realidades muy diferentes. Ese intercambio forma parte central de la experiencia educativa, que promueve el respeto mutuo, el entendimiento intercultural y la sostenibilidad.
Además de las actividades académicas, los estudiantes participan en iniciativas comunitarias, proyectos sociales y espacios de liderazgo que buscan fortalecer su compromiso con los desafíos de sus comunidades y del mundo.
La experiencia también incluye una formación reconocida internacionalmente a través del Bachillerato Internacional (IB), una certificación aceptada por universidades de numerosos países.
Quiénes pueden postularse
La convocatoria 2027 está destinada a estudiantes que hayan nacido entre el 1 de agosto de 2008 y el 14 de agosto de 2011.
También deben haber aprobado o encontrarse cursando actualmente el décimo año de escolaridad, contado desde primer grado.
Pueden participar personas argentinas nativas o por opción, así como quienes hayan residido en el país durante los últimos tres años.
Otro requisito es compartir los principios y valores promovidos por UWC y no haberse postulado para el mismo ciclo académico a través de otro comité nacional o del Programa de Selección Global.
El inglés no es un requisito para inscribirse
Aunque las clases en los colegios UWC se dictan principalmente en inglés, la organización aclara que no es necesario dominar ese idioma para iniciar la postulación.
De todos modos, recomienda que quienes resulten seleccionados realicen una capacitación intensiva antes de viajar para facilitar su adaptación académica y social.
Las personas interesadas pueden conocer las etapas del proceso y completar la inscripción a través del sitio oficial de UWC Argentina:https://uwci.smapply.io/prog/uwcar27/
También pueden realizar consultas mediante el correo electrónico convocatoria@ar.uwc.org. La fecha límite para postularse será el 19 de julio a las 23.59, horario argentino.