Dimes y diretes de la política: Jaldo reunió al PJ y Catalán repudió al justicialismo por un incidente

Una jubilada defendió a Catalán

Lisandro Catalán compartió un tuit de LLA que mostraba a un hombre criticándolo y a una mujer que defiende al libertario. "Por lo que se ve en este video, solo hay un delincuente en escena. Agradezco a Berta que siendo jubilada y sin recibir nada a cambio, milita y sigue creyendo que volver a hacer grande a Tucumán es posible. Sumergieron a Tucumán en la pobreza, y tienen el cinismo de reclamar agradecimiento. Por esto los tucumanos se hartaron y se está despertando una esperanza. Vamos a llevar las ideas del presidente Milei a cada rincón de la provincia", escribió Catalán.