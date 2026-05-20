Dimes y diretes de la política: Jaldo reunió al PJ y Catalán repudió al justicialismo por un incidente

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este miércoles en Tucumán un encuentro con dirigentes del PJ para delinear la gestión local ante los desafíos económicos nacionales.
- Con asistencia perfecta de las 93 comunas, se analizaron programas de obras y compras de maquinaria, mientras el ministro de Economía gestiona fondos en Buenos Aires.
- De cara a 2027, Tucumán proyecta duplicar esfuerzos y mantener el equilibrio fiscal para garantizar la presencia del Estado y sostener servicios públicos en el interior.
El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó este miércoles un encuentro de trabajo junto al vicegobernador Miguel Acevedo con hombres y mujeres integrantes del Partido Justicialista (PJ) del interior de la provincia. Durante la reunión, los dirigentes intercambiaron opiniones sobre la actualidad provincial, los desafíos que enfrenta la gestión y la necesidad de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto.
Sangenis, contra el alfarismo
“Las denuncias a la gestión de Chahla son hechura del senador consorte en uso de ociosidad Germán Alfaro, que las realiza a través de esta exigua concejal Ana González”, consideró el subsecretario de Gobierno capitalino Alejandro Sangenis. Consideró que al alfarismo le molesta “la seriedad, firmeza y transparencia con que maneja el municipio la intendenta”. Afirmó que la gestión trabaja para levantar la ciudad “derruida” en 15 años del gobierno anterior.
Una jubilada defendió a Catalán
Lisandro Catalán compartió un tuit de LLA que mostraba a un hombre criticándolo y a una mujer que defiende al libertario. "Por lo que se ve en este video, solo hay un delincuente en escena. Agradezco a Berta que siendo jubilada y sin recibir nada a cambio, milita y sigue creyendo que volver a hacer grande a Tucumán es posible. Sumergieron a Tucumán en la pobreza, y tienen el cinismo de reclamar agradecimiento. Por esto los tucumanos se hartaron y se está despertando una esperanza. Vamos a llevar las ideas del presidente Milei a cada rincón de la provincia", escribió Catalán.