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¿Cuándo pagan el aguinaldo a los empleados estatales de Tucumán?

La Tesorería General de la Provincia difundió el cronograma del primer Sueldo Anual Complementario de 2026.

Los estatales tucumanos cobrarán el aguinaldo a partir del 17 de junio.
Los estatales tucumanos cobrarán el aguinaldo a partir del 17 de junio.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Tucumán pagará el primer medio aguinaldo a los empleados estatales de la provincia del 17 al 20 de junio, según el cronograma dispuesto por la Tesorería General.
  • El pago se realizará en cuatro jornadas consecutivas comenzando con salud y seguridad, y finalizando con los municipios del interior, comunas rurales y jubilados el sábado 20.
  • Esta distribución busca garantizar el orden financiero y la previsibilidad económica para los miles de trabajadores estatales beneficiados y para las arcas de la provincia.
Resumen generado con IA

El Gobierno de Tucumán abonará el primer medio aguinaldo del año a los trabajadores de la administración pública provincial en cuatro jornadas consecutivas, desde el miércoles 17 hasta el sábado 20 de junio. El cronograma fue establecido por la Tesorería General, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción.

El miércoles 17 cobrarán los empleados del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), el Instituto Provincial de la Vivienda, la Sociedad Aguas del Tucumán, el Ente Regulador de Servicios Públicos Provincial (Ersept), la Estación Experimental Obispo Colombres y el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo.

El jueves 18 les corresponderá al personal de Seguridad, que comprende el Departamento General de Policía y la Dirección General de Institutos Penales, a los establecimientos educativos provinciales, a la Administración Central y a la Defensoría del Pueblo.

El viernes 19 continuarán los pagos para otra parte del sector educativo provincial, el Poder Judicial en sus distintos centros, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Pupilar y de la Defensa, el Poder Legislativo, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Fiscal de Apelación y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

El sábado 20 cerrarán el cronograma los municipios del interior y las comunas rurales, los jubilados fuera de convenio, los beneficiarios de Renta Vitalicia y los Héroes de Malvinas, junto a una serie de entes y organismos como la Dirección de Recursos Hídricos, el Ente Autárquico Tucumán Turismo, el Ente Cultural de Tucumán, el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym), el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys), el Instituto de Desarrollo Productivo, el Ente de Infraestructura Comunitaria, el Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol, el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa y los establecimientos educativos de gestión privada.

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