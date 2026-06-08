La verdad sobre la creatina: qué efectos tiene en el cuerpo según la ciencia

La creatina es un compuesto que el cuerpo produce naturalmente en el hígado, los riñones y el páncreas. También se obtiene a través de la alimentación, principalmente de carnes rojas y pescado. Una vez absorbida, se convierte en fosfato de creatina, una sustancia clave para producir energía durante esfuerzos breves e intensos, como correr o levantar pesas.