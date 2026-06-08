Feriado inmóvil o trasladable: ¿qué sucederá con 17 de junio, conmemoración de Güemes?

Resumen para apurados
- El feriado nacional por el fallecimiento de Güemes se trasladará al lunes 15 de junio en Argentina para generar un fin de semana largo de tres días, según la ley de feriados.
- Al caer miércoles, la Ley 27.399 traslada la fecha al lunes previo. Además, Salta mantendrá el miércoles 17 como feriado provincial no laborable por su ley local 5.032.
- Esta medida impulsará el turismo nacional durante el fin de semana largo, mientras que en Salta se reducirá la semana laboral a tres días hábiles, impactando en la actividad local.
El calendario anual tiene marcados dos tipos de feriados. Por un lado, los que fueron establecidos como efemérides de efecto inamovible. Por otro, las efemérides que pueden ser trasladadas por fines organizativos y turísticos. Estos están establecidos en la Ley 27.399 de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos.
Entre los feriados inamovibles de junio se encuentra únicamente el del 20 de junio, que conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano. Pero, además, hay un segundo feriado, declarado feriado nacional trasladable. Se trata del que conmemora el fallecimiento del caudillo salteño, Don Martín Miguel de Güemes, el 17 de junio.
¿Cuándo será el feriado de Güemes?
La Ley de feriados establece que según el día con que coincidan los feriados, estos serán trasladados al lunes anterior o viernes posterior. En el caso de los que coincidan con los martes y miércoles, se adelantarán y, los que coincidan con los jueves, se postergarán.
El feriado del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes de la semana próxima coincidirá con un miércoles. Por eso, se adelantará para el lunes 15. Así, se conformará el único fin de semana largo de tres días del mes. Iniciará el sábado 13 y terminará el lunes 15.
Un descanso más en junio para una sola provincia
La memoria del General Martín Miguel de Güemes tiene especial importancia para el norte argentino, en particular, para Salta. El prócer nació en la provincia en 1785 y fue considerado su primer gobernador, con un cargo ocupado entre 1815 y 1821. Su estrategia en las guerras de las que participó fue clave para lograr la Independencia argentina.
Por esta razón, los pobladores de Salta podrán aprovechar al máximo la semana de su conmemoración. No solo tendrán los dos feriados de la semana –lunes 15 y sábado 20–, sino que el Gobierno provincial dispuso que las celebraciones continúen un día más.
En consonancia con la Ley Provincial 5.032/1976, el miércoles 17 también será feriado en Salta. Según el diario El Tribuno, “la administración pública local no trabajará en esa jornada, pero para el ámbito laboral privado será considerada como ‘día no laborable’”.
La tercera semana de junio, por lo tanto, tendrá sólo tres días hábiles para los salteños: el martes 16, el jueves 18 y el viernes 19.