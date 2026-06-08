Feriado inmóvil o trasladable: ¿qué sucederá con 17 de junio, conmemoración de Güemes?

Un descanso más en junio para una sola provincia

La memoria del General Martín Miguel de Güemes tiene especial importancia para el norte argentino, en particular, para Salta. El prócer nació en la provincia en 1785 y fue considerado su primer gobernador, con un cargo ocupado entre 1815 y 1821. Su estrategia en las guerras de las que participó fue clave para lograr la Independencia argentina.