Trasladan un feriado y habrá un nuevo fin de semana largo en junio 2026: cuándo será

Resumen para apurados
- Argentina confirmó el traslado del feriado del 17 de junio al lunes 15 de junio de 2026 para generar un nuevo fin de semana largo de tres días en todo el país.
- La medida traslada la conmemoración de Güemes, creando un receso del 13 al 15 de junio, mientras que el feriado del 20 de junio se mantendrá inamovible el sábado.
- El cambio busca impulsar el turismo interno. Este receso antecede al fin de semana largo de cuatro días planeado para julio de 2026 por el Día de la Independencia.
A tan solo una semana del último feriado por el 25 de mayo, muchos argentinos ya buscan saber cuándo será el próximo descanso extra que habrá en el mes de junio. Ya se confirmó que hay un feriado que será trasladado y dará paso a un fin de semana largo en el país.
El calendario de feriados 2026 tendrá una modificación que generará un nuevo fin de semana largo en junio. La medida ya figura en el cronograma oficial y beneficiará a trabajadores y estudiantes con tres días consecutivos de descanso.
La novedad surge por el traslado de una fecha patria clave
¿Qué feriado cambia y cómo quedará el calendario durante junio 2026?
El próximo feriado nacional será por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que se conmemora originalmente el 17 de junio. Sin embargo, al tratarse de un feriado trasladable, en 2026 pasará al lunes 15 de junio.
Gracias a esta modificación que ya está confirmada en el calendario oficial, se conformará un fin de semana largo que abarcará el sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de junio.
La medida busca favorecer la actividad turística y permitir que más personas puedan aprovechar jornadas de descanso extendidas sin alterar el homenaje histórico al prócer salteño.
Qué pasará con el feriado del 20 de junio
Apenas unos días después llegará otra fecha importante del calendario nacional: el 20 de junio, Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
El feriado cae sábado, tal como establece la ley para los feriados inamovibles. Y en este caso no habrá modificaciones, ya que se tratará de una fecha inamovible.
Como la fecha caerá sábado, no generará un nuevo fin de semana largo para gran parte de los trabajadores que desarrollan tareas de lunes a viernes.
Belgrano es recordado principalmente como el creador de la bandera argentina, aunque también tuvo una destacada participación política y militar durante el proceso de independencia.
La cercanía entre ambos homenajes convierte a junio en uno de los meses con mayor peso histórico dentro del calendario nacional.
Cuándo será el próximo fin de semana largo de 2026
Luego de junio, el siguiente descanso extendido llegará en el mes de julio.
El Día de la Independencia, que se celebra el 9 de julio, caerá jueves. Además, el Gobierno Nacional incluyó el viernes 10 de julio como día no laborable con fines turísticos.
De esta manera, muchas personas podrán disfrutar de cuatro jornadas consecutivas de descanso.