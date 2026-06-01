SociedadActualidad

Trasladan un feriado y habrá un nuevo fin de semana largo en junio 2026: cuándo será

La confirmación de cambio de fecha del feriado nacional, cambiará el cronograma previsto para uno de los meses más esperados del año.

Cuándo será el próximo feriado en Argentina y qué fines de semana largos quedan en 2026
Cuándo será el próximo feriado en Argentina y qué fines de semana largos quedan en 2026
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina confirmó el traslado del feriado del 17 de junio al lunes 15 de junio de 2026 para generar un nuevo fin de semana largo de tres días en todo el país.
  • La medida traslada la conmemoración de Güemes, creando un receso del 13 al 15 de junio, mientras que el feriado del 20 de junio se mantendrá inamovible el sábado.
  • El cambio busca impulsar el turismo interno. Este receso antecede al fin de semana largo de cuatro días planeado para julio de 2026 por el Día de la Independencia.
Resumen generado con IA

A tan solo una semana del último feriado por el 25 de mayo, muchos argentinos ya buscan saber cuándo será el próximo descanso extra que habrá en el mes de junio. Ya se confirmó que hay un feriado que será trasladado y dará paso a un fin de semana largo en el país.

El calendario de feriados 2026 tendrá una modificación que generará un nuevo fin de semana largo en junio. La medida ya figura en el cronograma oficial y beneficiará a trabajadores y estudiantes con tres días consecutivos de descanso.

La novedad surge por el traslado de una fecha patria clave

¿Qué feriado cambia y cómo quedará el calendario durante junio 2026?

El próximo feriado nacional será por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que se conmemora originalmente el 17 de junio. Sin embargo, al tratarse de un feriado trasladable, en 2026 pasará al lunes 15 de junio.

Gracias a esta modificación que ya está confirmada en el calendario oficial, se conformará un fin de semana largo que abarcará el sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de junio.

La medida busca favorecer la actividad turística y permitir que más personas puedan aprovechar jornadas de descanso extendidas sin alterar el homenaje histórico al prócer salteño.

Qué pasará con el feriado del 20 de junio

Apenas unos días después llegará otra fecha importante del calendario nacional: el 20 de junio, Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

El feriado cae sábado, tal como establece la ley para los feriados inamovibles. Y en este caso no habrá modificaciones, ya que se tratará de una fecha inamovible.

Como la fecha caerá sábado, no generará un nuevo fin de semana largo para gran parte de los trabajadores que desarrollan tareas de lunes a viernes.

Belgrano es recordado principalmente como el creador de la bandera argentina, aunque también tuvo una destacada participación política y militar durante el proceso de independencia.

La cercanía entre ambos homenajes convierte a junio en uno de los meses con mayor peso histórico dentro del calendario nacional.

Cuándo será el próximo fin de semana largo de 2026

Luego de junio, el siguiente descanso extendido llegará en el mes de julio.

El Día de la Independencia, que se celebra el 9 de julio, caerá jueves. Además, el Gobierno Nacional incluyó el viernes 10 de julio como día no laborable con fines turísticos.

De esta manera, muchas personas podrán disfrutar de cuatro jornadas consecutivas de descanso.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión
1

Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán
2

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán

Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina
3

Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
4

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Cuándo comenzarán las lluvias en Tucumán y cómo seguirán en la semana
5

Cuándo comenzarán las lluvias en Tucumán y cómo seguirán en la semana

Ranking notas premium
El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?
1

El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?

Denuncian penalmente la asunción de la decana de Medicina
2

Denuncian penalmente la asunción de la decana de Medicina

Un problema sin solución
3

Un problema sin solución

Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland
4

Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland

Alberto Rojo: “El ateísmo es una actitud anticientífica”
5

Alberto Rojo: “El ateísmo es una actitud anticientífica”

Más Noticias
Cuándo comenzarán las lluvias en Tucumán y cómo seguirán en la semana

Cuándo comenzarán las lluvias en Tucumán y cómo seguirán en la semana

Tucumán tendrá un clima distinto al resto del país: qué anticipa el pronóstico

Tucumán tendrá un clima distinto al resto del país: qué anticipa el pronóstico

Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión

Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán

Cómo le irá a cada signo del horóscopo chino en junio del 2026, según Ludovica Squirru

Cómo le irá a cada signo del horóscopo chino en junio del 2026, según Ludovica Squirru

Alerta violeta para este lunes: cuáles serán las provincias afectadas por este singular fenómeno

Alerta violeta para este lunes: cuáles serán las provincias afectadas por este singular fenómeno

La UNT, en días decisivos: la Justicia y la Asamblea definen el futuro del Rectorado

La UNT, en días decisivos: la Justicia y la Asamblea definen el futuro del Rectorado

Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina

Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina

Comentarios