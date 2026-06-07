Rugido de líder: Atlético Concepción aplastó a San Juan en un clásico soñado

Atlético Concepción vivió una tarde soñada. En un Clásico del Este disputado con la presencia de ambas hinchadas, el conjunto bandeño derrotó con autoridad a San Juan por 4 a 0, se quedó con uno de los duelos más tradicionales de la Liga Tucumana de Fútbol y se consolidó como cómodo líder de la Zona C al completarse gran parte de la fecha del torneo Apertura.