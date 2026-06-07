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Rugido de líder: Atlético Concepción aplastó a San Juan en un clásico soñado

El "León" bandeño goleó 4-0 a su histórico rival ante un gran marco de público y se consolidó en lo más alto de la Zona C de la Liga Tucumana. Repasá todos los resultados de la jornada, las tablas de posiciones y cómo se jugará la próxima fecha.

Rugido de líder: Atlético Concepción aplastó a San Juan en un clásico soñado
Gentileza Constanza Madrea
Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • Atlético Concepción goleó 4-0 a San Juan en el Clásico del Este de la Liga Tucumana de Fútbol y se consolidó como líder absoluto de la Zona C ante ambas parcialidades.
  • Con goles de Espinoza, Domínguez, Bazán y Miranda, el equipo de Miguel Amaya dominó el partido ante un gran marco de público para alcanzar los 20 puntos en el torneo.
  • Este triunfo afianza al León como serio candidato en la competitiva Zona C, mientras el campeonato de la Liga Tucumana se prepara para disputar su undécima fecha semanal.
Resumen generado con IA

Atlético Concepción vivió una tarde soñada. En un Clásico del Este disputado con la presencia de ambas hinchadas, el conjunto bandeño derrotó con autoridad a San Juan por 4 a 0, se quedó con uno de los duelos más tradicionales de la Liga Tucumana de Fútbol y se consolidó como cómodo líder de la Zona C al completarse gran parte de la fecha del torneo Apertura.

Ante un gran marco de público, el equipo dirigido por Miguel Amaya mostró contundencia y eficacia para imponerse con claridad frente a su histórico rival. La victoria comenzó a construirse en la primera etapa gracias a las conquistas de Facundo Espinoza y Marcelo Domínguez. En el complemento, cuando San Juan intentó reaccionar, Atlético golpeó nuevamente y terminó de liquidar el encuentro con los goles de Santiago Bazán y Mauricio Miranda.

El festejo fue completo para el "León", que no sólo celebró una goleada en el clásico, sino que además se mantiene en lo más alto de la tabla con 20 puntos, sacando ventaja sobre sus perseguidores en una zona que se presenta cada vez más competitiva.

La fecha también dejó una destacada actuación de San Lorenzo de Delfín Gallo, que goleó como visitante a Cruz Alta por 4 a 1. Rodrigo Zambrano, José Coronel, Camilo Bórquez e Isaías Andrada marcaron para el vencedor, mientras que Mateo Soria descontó para el conjunto local.

Por el interzonal entre las zonas A y D, Bella Vista consiguió un valioso triunfo fuera de casa al vencer a San José por 3 a 1. Ramiro Mercado abrió el marcador, Gabriel Mendoza amplió la diferencia con un preciso tiro libre y Nicolás Herrera sentenció la victoria. El único tanto de los "Panceros" fue obra de Esteban Cancino.

Rugido de líder: Atlético Concepción aplastó a San Juan en un clásico soñado Gentileza Marcos Caro

En la Zona E se produjo un empate que mantuvo la lucha por la punta al rojo vivo. Ñuñorco y Unión Simoca igualaron 1 a 1 y continúan compartiendo el liderato con 18 unidades. Esteban Zenteno anotó para el conjunto monterizo y Exequiel Ruiz para los simoqueños. Sin embargo, la jornada dejó un saldo negativo para los locales, ya que el árbitro Jorge Sosa expulsó a Braian Moreno y Brian Centeno.

En Villa Quinteros, Azucarera Argentina consiguió una ajustada victoria sobre San Ramón por 1 a 0, con gol de José Domínguez.

Por la Zona F, Jorge Newbery igualó con Santa Ana en un partido entretenido. Un gol en contra de Lucas Sueldo y una conquista de Benjamín Arroyo sumaron para el conjunto aguilarense, mientras que Gonzalo Salinas y Santiago Lobo convirtieron para Santa Ana.

La actividad de la fecha continuará este martes desde las 16, cuando Atlético Tucumán y Lastenia se enfrenten en cancha de San Jorge por el encuentro interzonal pendiente.

Las posiciones

Zona A

Experimental 20 puntos; Talleres 18; Juventud Unida 17; Central Norte 15; Villa Mitre 14; San José 8 y All Boys 1.

Zona B

San Martín 18 puntos; Sportivo Guzmán 16; San Antonio 13; Amalia 12; Argentinos del Norte 12; Atlético Tucumán 11 y Tucumán Central 8.

Zona C

Atlético Concepción 20 puntos; Garmendia 15; Lastenia 14; San Juan 13; Unión del Norte 12; San Lorenzo de Delfín Gallo 9 y Cruz Alta 3.

Zona D

Almirante Brown 18 puntos; Famaillá 17; Ateneo Parroquial Alderetes 17; San Pablo 16; San Fernando 15; Bella Vista 15 y Santa Lucía FC 6.

Zona E

Ñuñorco y Unión Simoca 18 puntos; Concepción FC 16; Azucarera Argentina y San Ramón 12; La Providencia 11; Alto Verde 10 y Santa Rosa 8.

Zona F

Graneros 25 puntos; Deportivo Aguilares 19; Deportivo Llorens 16; Jorge Newbery 15; Deportivo Marapa 14; Santa Ana 9; San Lorenzo (Santa Ana) y Sportivo Trinidad 7.

La próxima fecha

La undécima jornada comenzará a disputarse entre miércoles y jueves.

Miércoles

Zona A

Villa Mitre vs. Central Norte

Talleres vs. San José

All Boys vs. Experimental

Zona D

San Pablo vs. Famaillá

Santa Lucía FC vs. Bella Vista

San Fernando vs. Ateneo Parroquial Alderetes

Zona E

Azucarera Argentina vs. Santa Rosa

Alto Verde vs. San Ramón

Concepción FC vs. Unión Simoca

Zona F

Santa Ana vs. Sportivo Trinidad

Graneros vs. Jorge Newbery

Deportivo Aguilares vs. Deportivo Marapa

Jueves

Zona E

La Providencia vs. Ñuñorco

Zona F

San Lorenzo de Santa Ana vs. Deportivo Llorens

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